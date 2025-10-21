زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن أعداد الطلاب المصابين بأعراض الجديري المائي في مدرسة الشهيد أحمد سالم بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية وصلت لـ24 حالة بد اكتشاف 12 حالة جديدة خلال الساعات الأخيرة.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه تقرر عزل الحالات المصابة لمدة 10 أيام وعدم عودتهم للمدرسة إلا بعد اجراء الكشف الطبي عليهم والتأكد من شفائهم

وأضاف المصدر ، أنه تم التنبيه على الطبيب و المراقب الصحي بمتابعة المدرسة يوميا لمدة 10 أيام والابلاغ الفوري عن أي حالات جديدة

وشدد المصدر على أنه قد تم تقييم المنشآة التعليمية من حيث جودة التهوية والاضاءة والنظافة وكثافة الطلاب بالفصول ونظافة دورات المياه ، وتبين أنها بحالة جيدة

كما أكد المصدر على أنه تم عمل تثقيف صحي وتوعية صحية بين طلبة المدرسة والمدرسين عن مرض الجديري والأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها والتأكيد على التنبيهات التالية :

التنبيه على إدارة المدرسة بإعطاء الطلبة إجازة 10 أيام وعدم عودتهم إلا بعد اجراء الكشف الطبي عليهم



تم التأكيد على المنسق الصحي بالمدرسة بمعرفة أسباب غياب باقي الطلاب



التنبيه بالتنظيف والتطهير للفصول والحمامات بصفة يومية ومستمرة



التنبيه على إدارة المدرسة بضرورة التهوية الجيدة



عمل التثقيف الصحي والتوعية اللازمة لطلاب المدرسة والمدرسين لتعريفهم بالإجراءات الصحية السليمة والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية بصفة دورية



تنشيط الترصد في الوحدة الصحية والمستشفى التابعة لنطاق المدرسة ونشر تعريف الحالة كما تنبه بالإبلاغ الفوري عند وجود حالات مرضية سواء فردية أو مجمعة إلى الوحدة الصحية والإدارة الصحية



تم التوجيه بحصر المخالطين للحالات بالمنزل ومتابعتهم والابلاغ عن ظهور أي اعراض عليهم

ومن جانبه .. أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المدرسة تعمل بشكل طبيعي، مضيفًا أنه تم يوم الأحد التواصل مع مدير مديرية الصحة بالمنوفية، وهناك تعاون مستمر بين التربية والتعليم والصحة لمتابعة الموقف.

وأشار محمد صلاح، إلى أن الأطباء توجهوا إلى المدرسة وتم الكشف على جميع الطلاب، مؤكدًا أن المرض في حالاته الحالية خفيف ولا يمثل خطورة، وأن العملية التعليمية تسير بانتظام دون أي تعطيل.