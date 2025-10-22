قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية تطلق أول ورشة تدريبية لعلاج دوالي الساقين دون تدخل جراحي

جانب من العملية
جانب من العملية
عبدالصمد ماهر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية أول ورشة تدريبية متكاملة (Workshop with Live Cases) بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد، لتطبيق تقنية الصمغ الطبي (VenaSeal) في علاج دوالي الساقين دون تدخل جراحي، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لإضافة الحزم الطبية المستحدثة وتوطين أحدث التقنيات الطبية داخل منشآتها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إطلاق هذه الورشة يمثل خطوة نوعية جديدة في مسار تطوير خدمات جراحة الأوعية الدموية داخل مستشفيات الهيئة، مشيرًا إلى أن التقنية الجديدة تُعد من أكثر الأساليب تطورًا وأمانًا لعلاج دوالي الأوردة دون جراحة، وتتيح للمريض التعافي في نفس اليوم وبنتائج تجميلية ممتازة ودون مضاعفات.

وأضاف السبكي أن الورشة التدريبية التي ضمن 20 جراح أوعية دموية، شهدت تنفيذ 5 عمليات ناجحة بنسبة 100% باستخدام تقنية الصمغ الطبي وبالتخدير الموضعي فقط، مؤكدًا أن التقنية تُعد من أحدث البدائل العالمية للعلاج الحراري التقليدي مثل الليزر والتردد الحراري، حيث تجمع بين الكفاءة العلاجية العالية وراحة المريض وسرعة العودة إلى الحياة الطبيعية.

 تقنية الصمغ الطبي

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إدخال تقنية الصمغ الطبي داخل مستشفيات الهيئة يمثل إنجازًا نوعيًا جديدًا يعكس التزام الهيئة بالوقوف على آخر المستجدات وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكدًا أن مستشفى السلام ببورسعيد أصبحت منصة تدريبية وطنية لتطبيق وتوطين أحدث التقنيات الطبية، وتدريب الكوادر على الممارسات العالمية الحديثة في مجال الأوعية الدموية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد حقق إنجازات طبية بارزة خلال الفترة الماضية، حيث تم علاج أكثر من 2000 حالة دوالي ساقين باستخدام الليزر والتردد الحراري وتقنية الصمغ الطبي، و100 حالة تمدد شريان أورطي بتكلفة تتراوح بين مليون إلى 3 ملايين جنيه للحالة الواحدة، إلى جانب 1000 حالة قسطرة طرفية وزراعة شرايين بتكلفة تتراوح بين 100 إلى 250 ألف جنيه، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الطبية المتطورة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد لبيب مأمون، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السلام التخصصي ببورسعيد، ومحاضر الورشة، أن تقنية الصمغ الطبي (VenaSeal) تُعد طفرة حقيقية في علاج دوالي الساقين، حيث يتم غلق الأوردة المصابة باستخدام الصمغ الطبي عبر قسطرة دقيقة دون الحاجة لأي تدخل جراحي أو تخدير كلي، ما يقلل من المضاعفات ويُسرّع التعافي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه التقنية بأيدي كوادر الهيئة يعكس مستوى الكفاءة والمهارة التي وصلت إليها مستشفيات الرعاية الصحية.

ورشة تدريبية علاج دوالي الساقين تدخل جراحي تقنية الصمغ الطبي جراحة الأوعية الدموية هيئة الرعاية الصحية التخدير الموضعي البدائل العالمية تمدد شريان أورطي قسطرة طرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

ترشيحاتنا

هاتف GT8

بكاميرا 200 ميجابكسل| ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك مواصفاته

كيف تعرف أن هاتفك يتجسس عليك

حافظ على خصوصيتك.. كيف تعرف أن هاتفك يتجسس عليك؟

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro بمواصفات قوية جدا وسعر متوسط وبعمر بطارية يدوم لساعات.. إليك أفضل سماعة لا سلكية في 2025

بالصور

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد