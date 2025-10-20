محافظ أسوان ورئيس "الرعاية الصحية" يتفقدان مركز الأورام بأسوان

تفقد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مركز أورام أسوان المدرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم التشغيل الرسمي لها يوليو الماضي لمتابعة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.



وحرص المحافظ ورئيس الرعاية الصحية - خلال الجولة وفقا لبيان المحافظة - على التجول داخل صالات الانتظار والتواصل المباشر مع المرضى وذويهم للتعرف على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، كما استمعا إلى شرح عن مكونات المركز الذي يضم 58 سريرًا داخليًا و6 أسرة رعاية مركزة وغرفتي عمليات، إلى جانب 23 سريرًا للكيماوي و3 أسرة طوارئ، بالإضافة إلى 11 عيادة خارجية تستقبل نحو 80 ألف متردد سنوياً، كما يضم أحدث الأجهزة الطبية المتطورة.



وأشاد المترددون بالخدمة الطبية المقدمة من الأطباء وهيئة التمريض.



كما تفقد الدكتور إسماعيل كمال والدكتور أحمد السبكي وحدات الرنين المغناطيسي والمسح الذري والماموجرافي وغيرها من الأقسام وغرف المرضى بالمركز، وتم الاطمئنان على معدلات العمل وعدد الحالات اليومية التي تتراوح ما بين 250 إلى 300 حالة، فضلاً عن نجاح المركز إعداد تقارير الرنين والأشعة المقطعية خلال 24 ساعة بما يسهم في التخفيف عن المرضى .