رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، غرفة عمليات التأمين الطبي لقمة السلام بشرم الشيخ، لمتابعة تنفيذ خطة الهيئة لتأمين الوفود المشاركة في القمة، والتي تشهد حضور عدد من قادة ورؤساء الدول من مختلف أنحاء العالم.

وخلال متابعته الميدانية، راجع الدكتور أحمد السبكي جاهزية المستشفيات والمخزون الدوائي والمستلزمات الطبية، للتأكد من الجاهزية التامة واستدامة تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية على مدار فترة انعقاد القمة، وبما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية المتكاملة في مختلف المواقف الطارئة.

منظومة الربط الإلكتروني

كما تابع رئيس الهيئة منظومة الربط الإلكتروني بين الغرفة المركزية والمستشفيات والإسعاف والمرافق الحيوية بمحافظة جنوب سيناء، والتي تتيح مراقبة الموقف الصحي لحظة بلحظة، وتفعيل خطط التنسيق الفوري بين مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ طبي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، لمتابعة الموقف الصحي بشكل مستمر أثناء فعاليات القمة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، وتفعيل عمل فرق الانتشار السريع لتقديم الدعم الفوري وقت الحاجة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة تأمين طبي متكاملة وضعتها الهيئة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، وبما يعكس جاهزية القطاع الصحي المصري لاستقبال واستضافة كبرى الفعاليات الإقليمية والدولية.

وفي ختام متابعته، أشاد الدكتور أحمد السبكي بجهود الفرق الطبية والإدارية المشاركة في خطة التأمين الطبي للقمة، مؤكدًا أن نجاح المنظومة الصحية في تأمين الفعاليات الدولية الكبرى هو امتداد لنجاحات مصر المتواصلة في تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الرعاية الصحية وتنظيم الأحداث العالمية بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية.