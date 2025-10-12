قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي

كشفت الرئاسة المصرية عن البرنامج المبدئي للقمة المرتقبة في شرم الشيخ، والتي من المقرر أن تشهد لقاءات رفيعة المستوى بمشاركة قادة ورؤساء دوليين.

ويتركز الاهتمام على لقاء ثنائي قمة سيجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الملفات الإقليمية والدولية المشتركة.

ويتضمن البرنامج جدولاً مزدحماً، حيث سيعقد لقاء جماعيا موسعا يضم جميع القادة والرؤساء المشاركين، يليه صورة جماعية كتقليد بروتوكولي.

ومن المقرر أن يلقي كل من الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب خطاباً هاماً أمام الحضور.

ويشمل البرنامج يشمل أيضاً عقد مقابلات ثنائية بين القادة على هامش المؤتمر لتعميق المشاورات. وفيما لا يزال هناك بنود في البرنامج قيد التأكيد النهائي، فإن الاستعدادات جارية لضمان نجاح القمة.



