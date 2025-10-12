شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي

لم تعد مدينة شرم الشيخ، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، مجرد وجهة سياحية عالمية فحسب، بل رسخت مكانتها كـ "مدينة السلام" ومركز حيوي لصناعة القرار الدولي.

فمع استضافة مصر للعديد من القمم والمؤتمرات الحاسمة، أثبتت شرم الشيخ قدرتها على تجميع قادة وزعماء العالم على طاولة واحدة لمناقشة القضايا الأكثر تعقيداً، بدءاً من الصراع في الشرق الأوسط وصولاً إلى التغيرات المناخية.

وتحتضن شرم الشيخ، غدا الاثنين، القمة المرتقبة لإنهاء حرب غزة، والتي من المقرر أن تشهد لقاءات رفيعة المستوى بمشاركة قادة ورؤساء دوليين.

ويتركز الاهتمام على لقاء ثنائي قمة سيجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الملفات الإقليمية والدولية المشتركة.

ويتضمن البرنامج جدولاً مزدحماً، وسيعقد لقاء جماعيا موسعا يضم جميع القادة والرؤساء المشاركين، يليه صورة جماعية كتقليد بروتوكولي.

ومن المقرر أن يلقي كل من الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب خطاباً هاماً أمام الحضور.

ويشمل البرنامج يشمل أيضاً عقد مقابلات ثنائية بين القادة على هامش المؤتمر لتعميق المشاورات. وفيما لا يزال هناك بنود في البرنامج قيد التأكيد النهائي، فإن الاستعدادات جارية لضمان نجاح القمة.

الدول والمسئولون الذين أكدوا المشاركة حتى الآن:

- مصر

- الولايات المتحدة

- الأردن

- تركيا

- اندونيسيا

- الإمارات

- باكستان

- الهند

- البحرين

- الكويت

- سلطنة عمان

- قبرص

- اليونان

- المانيا

- فرنسا

- المملكة المتحدة

- إيطاليا

- اذربيجان

- اسبانيا

- ارمينيا

- المجر

- سكرتير عام الامم المتحدة

- أمين عام جامعة الدول العربية

- رئيس المجلس الأوروبي

مستوى المشاركة يشمل ملوك ورؤساء ونائب رئيس ورؤساء وزراء ووزراء