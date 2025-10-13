الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جنوب سيناء قبل قمة شرم الشيخ

واصل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولاته الميدانية بمحافظة جنوب سيناء، حيث تفقد مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، للاطمئنان على جاهزيته للمشاركة في التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام، والتي تستضيفها مصر خلال الأيام المقبلة.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور أحمد السبكي العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والعناية المركزة بمجمع الفيروز الطبي، واطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم ومشتقاتها والأمصال والطعوم، مؤكدًا أهمية الجاهزية الدائمة واستمرار تحديث المخزون الطبي لضمان سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.

رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة

ووجّه رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة داخل كافة مستشفيات الهيئة بإقليم القناة، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، خاصة في التخصصات الحرجة والعاجلة، لضمان أعلى مستويات الخدمة الطبية خلال فترة القمة، بما يعكس جاهزية المنشآت التابعة للهيئة وقدرتها على تأمين الفعاليات الدولية الكبرى طبيًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى تجهيز مجمع الفيروز الطبي بأحدث المعدات الطبية لإجراء العمليات الدقيقة ذات المهارة الخاصة كما تم دعمه بأفضل الكوادر المتخصصة ليزيد من الجاهزية الطبية للمحافظة لاستضافة الوفود الدولية بالفاعليات رفيعة المستوى

هذا وتجدر الإشارة، أن مجمع الفيروز الطبي، مقام على مساحة 28 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 345 سريرًا، منهم 191 سرير إقامة داخلية و154 سرير استقبال وطوارئ، إلى جانب أسرة الرعاية المركزة والحضانات والعمليات والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى 24 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، فضلًا عن أقسام الولادة، الحروق، الأشعة، العلاج الطبيعي، القسطرة، المعامل، بنك الدم، وعلاج مرضى الأورام بالكيماوي، مما يجعله منشأة طبية متكاملة قادرة على تقديم خدمات متطورة وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.