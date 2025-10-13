قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
الرعاية الصحية: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جنوب سيناء قبل قمة شرم الشيخ

عبدالصمد ماهر

واصل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولاته الميدانية بمحافظة جنوب سيناء، حيث تفقد مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، للاطمئنان على جاهزيته للمشاركة في التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ للسلام، والتي تستضيفها مصر خلال الأيام المقبلة.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور أحمد السبكي العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والعناية المركزة بمجمع الفيروز الطبي، واطمأن على توافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم ومشتقاتها والأمصال والطعوم، مؤكدًا أهمية الجاهزية الدائمة واستمرار تحديث المخزون الطبي لضمان سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة.

رفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة

ووجّه رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة داخل كافة مستشفيات الهيئة بإقليم القناة، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، خاصة في التخصصات الحرجة والعاجلة، لضمان أعلى مستويات الخدمة الطبية خلال فترة القمة، بما يعكس جاهزية المنشآت التابعة للهيئة وقدرتها على تأمين الفعاليات الدولية الكبرى طبيًا.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى تجهيز مجمع الفيروز الطبي بأحدث المعدات الطبية لإجراء العمليات الدقيقة ذات المهارة الخاصة كما تم دعمه بأفضل الكوادر المتخصصة ليزيد من الجاهزية الطبية للمحافظة لاستضافة الوفود الدولية بالفاعليات رفيعة المستوى

هذا وتجدر الإشارة، أن مجمع الفيروز الطبي، مقام على مساحة 28 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 345 سريرًا، منهم 191 سرير إقامة داخلية و154 سرير استقبال وطوارئ، إلى جانب أسرة الرعاية المركزة والحضانات والعمليات والغسيل الكلوي، بالإضافة إلى 24 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية، فضلًا عن أقسام الولادة، الحروق، الأشعة، العلاج الطبيعي، القسطرة، المعامل، بنك الدم، وعلاج مرضى الأورام بالكيماوي، مما يجعله منشأة طبية متكاملة قادرة على تقديم خدمات متطورة وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.

القسطرة مجمع الفيروز الطبي هيئة الرعاية الصحية جنوب سيناء الطور

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

