محافظات

محافظ جنوب سيناء : شرم الشيخ كانت وستظل مدينة السلام العالمي

التجهيزات النهائية بشرم الشيخ
التجهيزات النهائية بشرم الشيخ
ايمن محمد

قال الدكتور خالد مبارك محافظ إن شرم الشيخ كانت و ستظل مدينة السلام العالمي ورسالتها الدائمة هي أن مصر أرض الأمن والاستقرار، وقيادتها تعمل بكل قوة لترسيخ قيم الحوار والسلام."

جاء ذلك خلال متابعة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الاستعدادات النهائية بمدينة شرم الشيخ وذلك فى اطار جهود الدولة وكافة الأجهزة المعنية لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، والمقرر انعقادها ، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والأجنبية، لإنهاء الحرب في غزة، ودعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تُعد قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أبرز الفعاليات السياسية على الساحة الدولية، وتهدف إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحروب وتعزيز مسارات التنمية المستدامة ودعم الحوار بين الشعوب، انطلاقاً من الدور التاريخي لمصر كدولة داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وخلال متابعته الميدانية، تفقد المحافظ أعمال التجميل ورفع الكفاءة بطريق السلام و الميادين الرئيسية، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتشجير والإنارة الحديثة لتظهر المدينة في أبهى صورها أمام ضيوف القمة. كما تابع المحافظ مواقع العمل بمحيط قاعة المؤتمرات والمناطق والطرق المحيطة بها.

وحرص المحافظ خلال جولته على لقاء العمال في مواقع العمل، ووجه لهم الشكر

 وأشاد بمجهوداتهم الكبيرة في إنجاز الأعمال بمعدلات قياسية، مؤكداً أنهم نموذج مشرف للعطاء والانتماء، وأن ما يبذلونه من جهد يعبّر عن حبهم لوطنهم وإصرارهم على إظهار شرم الشيخ في أبهى صورة.

وأشاد المحافظ  بالجهود المبذولة من جميع الجهات التنفيذية والعاملين، وحرص على لقائهم ميدانياً، موجهاً لهم الشكر والتقدير على تفانيهم في العمل، مؤكداً أن ما تشهده المحافظة من إنجازات ملموسة هو ثمرة تعاون وجهد جماعي يعكس روح الانتماء الوطني.

وقال المحافظ: "إن مدينة شرم الشيخ كانت وستظل مدينة السلام العالمي، ورسالتها الدائمة هي أن مصر أرض الأمن والاستقرار، وقيادتها تعمل بكل قوة لترسيخ قيم الحوار والسلام."

و أضاف المحافظ  أن توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز على أن تكون جميع المشروعات والخدمات في شرم الشيخ على أعلى مستوى، لتبقى المدينة واجهة مشرفة لمصر أمام العالم.

واختتم المحافظ متابعته بالتأكيد على أن شرم الشيخ أصبحت جاهزة تمامًا لاستقبال ضيوف قمة شرم الشيخ للسلام، موجهاً جميع الجهات المعنية بالاستمرار في العمل بروح .


 

