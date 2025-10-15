قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإغاثة الطبية في غزة: أكثر من 5 آلاف فلسطيني فقدوا أطرافهم ويحتاجون لعمليات عاجلة
وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"
وزير التعليم : الطلاب سيخوضون اختبار “توفاس” الدولي في البرمجة
وزير الصحة: إنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد في مصر
وزير التعليم: انتهينا من طباعة وتوزيع 230 مليون كتاب مدرسي للترم الأول
سفيرة المكسيك بالقاهرة: مصر مهد الحضارات تقدم للعالم إرثًا أثريًا منقوشًا في ذاكرة البشرية
سقوط مذل.. إسرائيل تفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026
3 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها
ماذا قرر وزير التعليم للقضاء على الفترات المسائية في المدارس؟..تفاصيل
مصدر في المستشفى المعمداني بغزة: شهيدان في قصف إسرائيلي
مجلس الوزراء يوافق على تعديل مسميات جامعية جديدة.. و«حلوان» تُصبح «جامعة العاصمة»
قرارات عاجلة من وزير التعليم تطبق في جميع مدارس الجمهورية
أخبار البلد

الرعاية الصحية: حملة "نرعاك تسمع" وفرت سماعات طبية مجانا بقيمة 16 مليون جنيه

الرعاية الصحية تطلق حملة "نرعاك تسمع" لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الشامل
الرعاية الصحية تطلق حملة "نرعاك تسمع" لتوفير السماعات الطبية بالمجان لمنتفعي التأمين الشامل
أ ش أ

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة "نرعاك تسمع" للكشف عن ضعف السمع بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال الفترة من أول يوليو حتى أكتوبر 2025، وتأتي الحملة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوفير كافة الحزم الطبية وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لكافة الفئات العمرية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الحملة حققت إنجازًا كبيرًا بالوصول إلى "صفر قوائم انتظار" لمنتفعي ضعف السمع؛ حيث تم توفير أكثر من 5600 سماعة وتسليم قرابة 3300 منتفعًا السماعات الطبية بالمجان ، لافتًا أن التكلفة الإجمالية لتوفير السماعات بلغت 16.000.000 جنيه.

وتابع الدكتور أحمد السبكي أن حملة "نرعاك تسمع" أولت اهتمامًا خاصًا بالأطفال ضمن الفئة المستهدفة؛ حيث تم فحص 769 طفلًا وتسليمهم السماعات الطبية وبرمجتها للتدريب عليها قبل بداية العام الدراسي الجديد، بنسبة تمثل نحو 24% من إجمالي المستفيدين من الحملة، في خطوة تهدف إلى تمكين الأطفال من التواصل السليم وتحسين جودة حياتهم التعليمية والاجتماعية.

ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية بأنه من خلال حملة "نرعاك تسمع" تم توفير السماعات العظمية الأعلى تكلفة التي تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 99 ألف جنيه، إلى جانب قطع غيار زراعات القوقعة التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليون جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى ما يقارب 3 ملايين جنيه، جميعها دون تحميل المنتفعين أي نفقات.

وقالت الدكتورة أسماء سيد زكي، مسؤول حملة "نرعاك تسمع" والمشرف على إمداد المستلزمات الطبية بالهيئة، أنه تم تأمين 2350 سماعة طبية لضمان استمرارية الخدمات السمعية بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة بالتعاون مع شركة "عرب تون" لمتابعة الخدمات لحظيًا ورفع كفاءة التشغيل، وأضافت أن الحملة حققت نجاحًا في توحيد إجراءات الفحص وتسليم السماعات والبرمجة بكل فرع، مع توفير خدمات منزلية للمنتفعين غير القادرين على الحضور، فضلًا عن اختزال الأوقات البينية لتقديم خدمات الفحص واستلام السماعات ورفع البصمات والبرمجة من خلال تقديم جميع الخدمات تسهيلًا علي المنتفعين.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات حملة "نرعاك تسمع" امتدت عبر جميع فروع الهيئة في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وأسوان؛ حيث تم فحص المنتفعين بعيادات السمعيات وتسليم السماعات الطبية في وقت قياسي بفضل التنسيق المتكامل بين فرق العمل الميدانية، بمشاركة أطباء السمعيات ومديري العيادات، ومسؤولي رضاء المنتفعين ومسؤولي الإمداد والرعاية الأولية، إلى جانب التعاون الفني مع مهندسي شركة "عرب تون" في أعمال البرمجة ورفع البصمات.

الهيئة العامة للرعاية الصحية حملة نرعاك تسمع للكشف عن ضعف السمع التأمين الصحي الشامل الخدمات الطبية الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية

