قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
وزير المالية: التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى
وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني تعزيز التعاون الطبي ودعم الشعب الشقيق
الأهلي يواجه الاتحاد في أول اختبار محلي للمدرب الدنماركي ييس توروب
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
أسماء عبد الحفيظ

انتشرت بشكل واسع في السنوات الأخيرة، إعلانات ومحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي تروّج لمكملات الفيتامينات للأطفال، من العلكات اللذيذة ذات الألوان الزاهية إلى السوائل بنكهات الفواكه.

ويبدو أن سوق الفيتامينات بات يستهدف الأهل من بوابة الحرص على صحة الطفل، ولكن السؤال الحقيقي يبقى: هل يحتاج الطفل فعلًا إلى الفيتامينات؟ أم أن الأمر مجرد موضة طبية تجارية؟

ما هي الفيتامينات؟

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

قال الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن الفيتامينات هي مركبات عضوية يحتاجها الجسم بكميات صغيرة للقيام بوظائفه الحيوية، مثل تقوية المناعة، وبناء العظام، وتحفيز النمو. 

يحصل الأطفال عادة على احتياجاتهم من هذه الفيتامينات من خلال نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، والبروتينات، ومنتجات الألبان.

 متى يحتاج الطفل إلى الفيتامينات؟

يؤكد أطباء الأطفال وخبراء التغذية أن معظم الأطفال الأصحاء الذين يتناولون طعامًا متنوعًا لا يحتاجون إلى مكملات غذائية، ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي تستدعي التدخل:

  • الأطفال الذين يعانون من نقص غذائي مثبت طبيًا مثل نقص الحديد أو فيتامين D.
  • الأطفال الذين يعانون من حساسية تمنعهم من تناول مجموعات غذائية معينة.
  • الأطفال النباتيون أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاصًا.
  • الأطفال الذين لديهم مشاكل في الامتصاص مثل حالات التوحد أو أمراض الجهاز الهضمي.

في هذه الحالات، قد يصف الطبيب مكملات لتعويض النقص، ولكن تحت إشراف طبي فقط.

الفيتامينات للأطفال موضة أم ضرورة؟

الفيتامينات للأطفال... هل هي ضرورية أم موضة؟

في الواقع، التسويق المكثف للفيتامينات، خصوصًا تلك المخصصة للأطفال، جعل الكثير من الأهل يشعرون أن إعطاء المكملات هو علامة على الرعاية الجيدة، بل إن بعض الأمهات يتباهين بأن أطفالهن يتناولون أفضل الفيتامينات، دون أن يدركن أن الإفراط في هذه المكملات قد يسبب ضررًا أكثر من الفائدة.

فمثلًا، الفيتامين A يمكن أن يسبب التسمم إذا تم تناوله بكميات زائدة، وكذلك الحديد قد يؤدي إلى مشاكل في الكبد والجهاز الهضمي إذا لم يكن هناك نقص فعلي.

 مخاطر الاستهلاك العشوائي لفيتامينات الأطفال

واحدة من أخطر المشكلات في تناول الفيتامينات بدون وصفة هي اعتقاد الأهل أنها "آمنة دائمًا". لكن الحقيقة أن الفيتامينات، خاصة القابلة للذوبان في الدهون مثل A وD وE وK، يمكن أن تتراكم في الجسم وتسبب مشاكل صحية خطيرة إذا زادت عن الحد.

كما أن تناول المكملات قد يعطي الطفل شعورًا زائفًا بالأمان الغذائي، ما يدفع بعض الأهل لتجاهل أهمية النظام الغذائي المتوازن.

 البديل الأفضل: الغذاء أولًا

توصي منظمات الصحة العالمية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يحصل الطفل على العناصر الغذائية من الطعام الحقيقي أولًا، ثم تُستخدم المكملات فقط عند الحاجة وبإشراف طبي. تعليم الطفل أن الغذاء المتوازن هو مصدر صحته هو استثمار طويل الأمد.

وسائل التواصل الاجتماعي ما هي الفيتامينات موضة أم ضرورة البديل الأفضل الغذاء أولًا المكملات التسمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

ترشيحاتنا

طماطم 023 F1

ليس طائرة حربية.. لماذا يتفوق صنف طماطم 023 F1 عند المزارعين؟

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

إنجي أشرف بهجت تحصد الماجستير بامتياز عن دراسة تأثير الواقع المعزز على التعليم الإلكتروني بمصر

وحدة الطعام المتنقلة

عايز تشتغل.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

بالصور

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟
الفيتامينات للأطفال.. هل هي ضرورية أم موضة؟

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

معطر جو كيا
معطر جو كيا
معطر جو كيا

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

BYD
BYD
BYD

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

فيديو

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد