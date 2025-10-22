طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

تُعد البصارة من الأكلات الشعبية المصرية القديمة التي تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، وتتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة المتوفرة في كل منزل.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل البصارة بخطوات بسيطة تضمن الحصول على طعم أصلي ومغذي.

طريقة عمل البصارة

مكونات البصارة:

نصف كيلو فول مدشوش (مغسول ومنقوع لمدة ساعتين)

بصلة كبيرة مقطعة أرباع

6 فصوص ثوم

حزمة شبت

حزمة بقدونس

حزمة كزبرة خضراء

ملح حسب الرغبة

كمون

رشة شطة (اختياري)

ملعقتان كبيرتان زيت

للتقلية:

2 ملعقة كبيرة زيت

4 فصوص ثوم مفروم

كزبرة ناشفة

طريقة عمل البصارة خطوة بخطوة:

ـ سلق المكونات: في حلة على النار، ضعي الفول المدشوش مع البصل والثوم والخضرة (الشبت، البقدونس، الكزبرة) وكمية كافية من الماء، واتركيها حتى ينضج الفول تمامًا.

ـ الخلط: بعد النضج، أزيلي الخضرة والبصل، واهرسي الفول جيدًا باستخدام الخلاط أو المضرب اليدوي حتى تحصلي على قوام ناعم.

ـ الطهي النهائي: أعيدي الخليط إلى النار، أضيفي الملح والكمون وقلّبي حتى يتماسك القوام.

ـ تحضير التقلية: في طاسة على النار، سخّني الزيت وضعي الثوم المفروم حتى يصفر لونه، ثم أضيفي الكزبرة الناشفة، وبعدها ضيفيها على وش البصارة.

ـ التقديم: تُقدّم البصارة ساخنة أو باردة، وتُزيَّن بالبصل المحمّر أو شرائح الفلفل، وتُقدَّم بجانب العيش البلدي والمخللات.

فوائد البصارة

تُعد البصارة مصدرًا غنيًا بالبروتين النباتي والألياف، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما تعزز صحة الجهاز الهضمي وتمنح الجسم طاقة مستمرة، ما يجعلها وجبة مثالية للنباتيين ولأفراد الأسرة كافة.