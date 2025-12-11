إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب | تفاصيل

أكدت درية عاطف مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب سار منذ بدايته بشكل منتظم، وأن جميع اللجان الفرعية البالغ عددها ٢٣٧٠ لجنة في عشر محافظات فتحت أبوابها في الموعد المحدد التاسعة صباحًا، باستثناء لجنة واحدة في محافظة الجيزة فتحت في العاشرة صباحًا نتيجة أسباب لوجستية لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأضافت “عاطف” في حوارها مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ ساعات الصباح الأولى تلقت غرفة المتابعة شكوى من أحد الأحزاب حول وجود حشود، لكن تم التأكد من عدم صحتها. كما تم تقديم ١٩ شكوى من المواطنين، وتنوّعت أسبابها بين مزاعم عن رشاوى انتخابية أو توجيه ناخبين أو تأخر فتح بعض اللجان أو وجود حشود.

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن معظم هذه البلاغات غير صحيحة، بينما تم التعامل مع البلاغات الصحيحة منها وفق الإجراءات المقررة.

وتابعت، أن الساعات الأولى من اليوم شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، خصوصًا في اللجان الواقعة في مسقط رأس المرشح، حيث كانت الأكثر ازدحامًا منذ فتح الأبواب وحتى بدء ساعة الراحة.

وأشارت إلى أن النصف الثاني من اليوم يُتوقع أن يشهد زيادة أكبر في الإقبال، شأنه شأن يوم الأمس، وذلك لأن اليوم يوم عمل داخل الجمهورية، ما يدفع العديد من الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء دوامهم أو بعد الساعة الرابعة عصرًا.