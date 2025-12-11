قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحديث جوي.. الأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة تغطي هذه المحافظات
استقالة رئيس بي إم دبليو أوليفر زيبس لهذا السبب؟
مشهد مضيء.. سيدة أسوانية يتجاوز عمرها المائة عام تُدلي بصوتها في انتخابات النواب
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
سر الأهرامات.. مواجهة ساخنة بين زاهي حواس ووسيم السيسي على صدى البلد
محمد العدل يدافع عن محمد صبحي: السائق هو اللي غلطان مش صبحي
العلاج الطبيعي: أغلقنا 200 مركز يديرها منتحلو صفة من خريجي تربية رياضية
جوتيريش: سنلتقي ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع في جنيف
الصحة يوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب | تفاصيل

انتخابات النواب
انتخابات النواب
هاني حسين

أكدت درية عاطف مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب سار منذ بدايته بشكل منتظم، وأن جميع اللجان الفرعية البالغ عددها ٢٣٧٠ لجنة في عشر محافظات فتحت أبوابها في الموعد المحدد التاسعة صباحًا، باستثناء لجنة واحدة في محافظة الجيزة فتحت في العاشرة صباحًا نتيجة أسباب لوجستية لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأضافت “عاطف” في حوارها مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ ساعات الصباح الأولى تلقت غرفة المتابعة شكوى من أحد الأحزاب حول وجود حشود، لكن تم التأكد من عدم صحتها. كما تم تقديم ١٩ شكوى من المواطنين، وتنوّعت أسبابها بين مزاعم عن رشاوى انتخابية أو توجيه ناخبين أو تأخر فتح بعض اللجان أو وجود حشود.

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن معظم هذه البلاغات غير صحيحة، بينما تم التعامل مع البلاغات الصحيحة منها وفق الإجراءات المقررة.

وتابعت، أن الساعات الأولى من اليوم شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، خصوصًا في اللجان الواقعة في مسقط رأس المرشح، حيث كانت الأكثر ازدحامًا منذ فتح الأبواب وحتى بدء ساعة الراحة.

وأشارت إلى أن النصف الثاني من اليوم يُتوقع أن يشهد زيادة أكبر في الإقبال، شأنه شأن يوم الأمس، وذلك لأن اليوم يوم عمل داخل الجمهورية، ما يدفع العديد من الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء دوامهم أو بعد الساعة الرابعة عصرًا.

الانتخابات انتخابات النواب اخبار التوك شو مصر انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

ضوابط المسح على الخفين

ضوابط المسح على الخفين بسبب البرد الشديد.. الأزهر يوضح

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

ترشيحاتنا

صورة الاعلان

سفراء المرضى.. الصحة تطلق برنامجا جديدا.. تعرف على شروط الانضمام

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء يزور جناح هيئة الطاقة الذرية بمعرض IRC EXPO

صورة ارشيفية

صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في مؤتمر اتحاد النحالين العرب بشرم الشيخ

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد