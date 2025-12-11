توك شو| استقرار الطقس.. ورئيس الوزراء يفتتح اجتماع الأكاديميات العالمية.. ومؤتمر صحفي لمتابعة اليوم الأخير من الانتخابات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو



قدّم برنامج "صباح البلد" رصدًا لحالة الطقس اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يستمر اضطراب الأحوال الجوية على عدد من المحافظات.

طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا

أشارت الأرصاد إلى أن طقس اليوم يشهد اعتدالًا في درجات الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يسود طقس بارد ليلًا على جميع الأنحاء.

بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث



حرصًا من موقع صدى البلد الإخباري لتقديم خدمة متميزة لمتابعيه نقدم لكم بثًا مباشرًا لافتتاح رئيس مجلس الوزراء، الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، ويحضر المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث.

19 شكوى انتخابية في اليوم الثاني بالدوائر الملغاة بينها 3 رشاوى انتخابية



قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 19 شكوى خلال اليوم الثاني من التصويت بالدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، من بينها 3 حالات رشوة انتخابية.

مؤتمر صحفي لمتابعة اليوم الثاني والأخير

انطلق مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة اليوم الثاني والأخير بالدواير الـ30 الملغاة، حيث أكد بنداري حرص الهيئة على متابعة سير العملية الانتخابية بدقة.

مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسعى لتلبية احتياجات السوقين المحلية والعالمية من خلال تعزيز التعاون العلمي الدولي، موضحًا أن مصر أصبحت وجهة عالمية للشراكات البحثية في ظل استراتيجية وطنية تستهدف رفع القدرة الإنتاجية ودعم الابتكار.

فعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات

وقال مدبولي، خلال مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، إن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة التشريعية التي تمكّن الباحثين والمبتكرين من تحويل نتائج أبحاثهم إلى قيمة اقتصادية حقيقية، مشددًا على أن مصر تؤمن بأن "مستقبل الأمم يُبنى بالعلم والمعرفة".

مدبولي: استضافة الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات لأول مرة فى العالم العربي هنا فى مصر حدث تاريخي



أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “مصر ليست فقط أرض التاريخ.. بل هي أرض المستقبل والعلم والإبتكار”.

وأضاف خلال كلمته اليوم بإفتتاح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات: “أصبحت مصر واجهة عالمية رائدة للتعاون العلمي والإقتصادي مستندان إلى رؤية إستراتيجية تجعل من العلم والإبتكار الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة”.

وتابع أن إستضافة مصر الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات والمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات، يعكسان ثقة المجتمع الدولي فى قدرة مصر على قيادة الحوار العلمي العالمي.

وزير التعليم العالي: مصر تشهد طفرة علمية وأكاديمية واضحة خلال السنوات الأخيرة



قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تشهد طفرة علمية وأكاديمية واضحة خلال السنوات الأخيرة.



ودعا خلال كلمته بإفتتاح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، رجال الأعمال إلى دعم الشراكة فى البحث العلمي والإبتكار.



وتابع أن بنك المعرفة المصري الدولي منصة رائدة تتيح تبادل المعرفة، لافتا إلى أن رؤية مصر للشراكة العلمية تتمحور فى تعزيز الحوكمة العالمية وتسويق الإبتكار وتحويله إلى قيمة وطنية.

تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو



قال الدكتور وائل خفاجي، الاستشاري النفسي والتربوي، إن التعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للتحرش بشكل نفسي صحيح يضمن عودتهم إلى المجتمع بشكل طبيعي وتفادي أي تأثيرات نفسية سلبية مستقبلية.

مناقشة الموضوع مع الطفل ليست ضارة

وقال خفاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، إن الاعتقاد السائد بأن مناقشة موضوع التحرش مع الطفل قد يفتح ذهنه على أمور خاطئة هو اعتقاد غير صحيح، مؤكداً ضرورة إيصال المعلومات للطفل ببساطة وبطريقة مناسبة لعمره.

صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتقاء 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر الجاري.

ويأتي هذا اللقاء في ظل حالة من الغموض تكتنف مصير المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

محمد شوقي: فيلم "الست" عظيم ويركز على الجانب الإنساني لأم كلثوم



دافع المؤرخ الفني والمراجع التاريخي لمسرحية أم كلثوم، محمد شوقي، عن فيلم الست الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق، وذلك بعد موجة من الجدل والانتقادات المسبقة التي طالت الفيلم قبل عرضه.

وأكد محمد شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أنه شاهد الفيلم ووصفه بأنه “فيلم عظيم جدًا ومختلف تمامًا”،مشيراً إلى أن الأعمال التي تتناول السير الذاتية لشخصيات معاصرة دائمًا ما تكون "شائكة وصعبة" على صناعها.

رفض الانتقادات المسبقة

وأشار شوقي إلى أن الانتقادات التي وُجهت للفيلم بمجرد طرح البرومو تعتبر "انتقادًا مسبقًا وتصيدًا". مؤكدًا أن فيلم الست لا يقدم السيرة الذاتية بطريقة تقليدية، بل يركز على المواقف المهمة والمؤثرة في حياة أم كلثوم، ويسلط الضوء على الجانب الإنساني لكوكب الشرق.