مدبولي: استضافة الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات لأول مرة فى العالم العربي هنا فى مصر حدث تاريخي

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “مصر ليست فقط أرض التاريخ.. بل هي أرض المستقبل والعلم والإبتكار”.

وأضاف خلال كلمته اليوم بإفتتاح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات: “أصبحت مصر واجهة عالمية رائدة للتعاون العلمي والإقتصادي مستندان إلى رؤية إستراتيجية تجعل من العلم والإبتكار الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة”.

وتابع أن إستضافة مصر الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات والمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات، يعكسان ثقة المجتمع الدولي فى قدرة مصر على قيادة الحوار العلمي العالمي.

وأشار: “تعد إستضافة الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات لأول مرة فى العالم العربي هنا فى مصر حدثا تاريحيا بكل المقاييس، إذ يجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء حول العالم، وتناقش القضايا المعاصرة التي تواجه العلم والمجتمع وتعزيز التواصل بين المؤسسات”.

وعقب: “تؤكد مصر إلتزامها بتعزيز التكامل بين العلم والمجتمع وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتعاون العلمي والإقتصادي”.