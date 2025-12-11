أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر أكثر بلد يتيح حرية الرأي.. مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.



ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.9 % لـ 5.2 % للعام المالي الحالي .



مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا في حاجة لوضع منظومة واضحة وفعالة للتعامل مع الشائعات وطرق مواجهتها وتفعيل القوانين .



أحمد موسى: مصر أكثر بلد يتيح حرية الرأي وننتقد الحكومة والمسؤولين

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن، محاضرة أحمد أبو الغيط، الخاصة بالتطورات العالمية وانعكاسها على المنطقة، قائلا: أحمد أبو الغيط يتحدث عن مستقبل الجامعة العربية والقضية الفلسطينية والتطورات العالمية وتأثيرهم على المنطقة.تطوير منطقة الشيخ زايد.. مدبولي يستجيب لمطالب أحمد موسى على الهواء| شاهد

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن قلة النظافة التي تعاني منها بعض الأماكن في منطقة الشيخ زايد، قائلا: لا يمكن أن تكون المنطقة بهذا الشكل فهي مكان مهم للسياحة.أحمد موسى: الدولة تتعرض لحملات مستمرة من الشائعات منذ عام 2011

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام المصري يؤدي دوراً محورياً في دعم بناء الدولة خلال مواجهة التحديات، سواء المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية أو بالضغوط الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت ومعالجة الشكاوى في اليوم الأول بالدوائر الملغاة

اختتمت الهيئة الوطنية للانتخابات فعاليات اليوم الأول من التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعقد مؤتمر صحفي لاستعراض الموقف النهائي لسير العملية الانتخابية.



أسطورة عالمية.. نهال طايل توجه حديثا من القلب للعالمي محمد صلاح

وجهت الإعلامية نهال طايل حديثها للنجم المصري محمد صلاح، قائلة:" في زمن قل فيه اللي يفرح الناس طلع لينا محمد صلاح..ابن بلادنا".أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة

حذّر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أن النظام الدولي يقترب بقوة من حرب باردة ثانية، في ظل تنامي تحسب الولايات المتحدة والدول الغربية من صعود كل من الصين وروسيا الاتحادية.





المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن كل يوم هناك تقدم في الرعاية الصحية المقدمة من الدولة لـ المواطنين وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





محامي سعيد مختار يكشف ملابسات وفاة الفنان الراحل

كشف أنيس المناوي، محامي الفنان الراحل سعيد مختار، تفاصيل الحادثة التي أدت إلى وفاته.

