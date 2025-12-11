قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل هاتفك منهم.. تحديق HyperOS 3 يصل لهذه الهواتف خلال أيام
انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب
انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
بدء التصويت باليوم الثاني داخل مصر بإعادة انتخابات النواب بـ30 دائرة مُلغاة بأمر المحكمة
سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع
يا جبل ما يهزك ريح.. رامي رضوان يدعم محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول
تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟
"الوطنية للانتخابات" تعلن نتائج الدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب.. اليوم
كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025
تفاصيل استخراج القيد العائلي إلكترونيا 2025 في أسرع وقت
الأمطار خفيفة .. الطقس اليوم| أجواء باردة وتحرير من اضطراب البحر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو: أحمد موسى: مصر أكثر بلد يتيح حرية الرأي.. مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.


ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن  وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.9 % لـ  5.2 % للعام المالي الحالي .


مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أننا في حاجة لوضع منظومة واضحة وفعالة للتعامل مع الشائعات وطرق مواجهتها وتفعيل القوانين .


أحمد موسى: مصر أكثر بلد يتيح حرية الرأي وننتقد الحكومة والمسؤولين
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن، محاضرة أحمد أبو الغيط، الخاصة بالتطورات العالمية وانعكاسها على المنطقة، قائلا: أحمد أبو الغيط يتحدث عن مستقبل الجامعة العربية والقضية الفلسطينية والتطورات العالمية وتأثيرهم على المنطقة.تطوير منطقة الشيخ زايد.. مدبولي يستجيب لمطالب أحمد موسى على الهواء| شاهد
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن قلة النظافة التي تعاني منها بعض الأماكن في منطقة الشيخ زايد، قائلا: لا يمكن أن تكون المنطقة بهذا الشكل فهي مكان مهم للسياحة.أحمد موسى: الدولة تتعرض لحملات مستمرة من الشائعات منذ عام 2011
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام المصري يؤدي دوراً محورياً في دعم بناء الدولة خلال مواجهة التحديات، سواء المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية أو بالضغوط الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت ومعالجة الشكاوى في اليوم الأول بالدوائر الملغاة
اختتمت الهيئة الوطنية للانتخابات فعاليات اليوم الأول من التصويت في الدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعقد مؤتمر صحفي لاستعراض الموقف النهائي لسير العملية الانتخابية.


أسطورة عالمية.. نهال طايل توجه حديثا من القلب للعالمي محمد صلاح
وجهت الإعلامية نهال طايل حديثها للنجم المصري محمد صلاح، قائلة:" في زمن قل فيه اللي يفرح الناس طلع لينا محمد صلاح..ابن بلادنا".أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
حذّر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أن النظام الدولي يقترب بقوة من حرب باردة ثانية، في ظل تنامي تحسب الولايات المتحدة والدول الغربية من صعود كل من الصين وروسيا الاتحادية.



المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن كل يوم هناك تقدم في الرعاية الصحية المقدمة من الدولة لـ المواطنين وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



محامي سعيد مختار يكشف ملابسات وفاة الفنان الراحل
كشف أنيس المناوي، محامي الفنان الراحل سعيد مختار، تفاصيل الحادثة التي أدت إلى وفاته.
 

محمد صبحي

عوض تاج الدين

تامر حسني

عوض تاج الدين

وفاة الطالب أدهم

أسعار الذهب

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح نشطة بهذه المناطق

حالة الطقس

برودة الطقس

السكري

طريقة عمل السبانخ

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

