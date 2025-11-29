قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. الحكم على التيك توكر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خارجة
استشارية نفسية: الذكورية المفرطة تهدد الصحة النفسية للأسرة بأكملها
وائل ربيع: إسرائيل تجهز ميليشيات في غزة لمحاربة حماس.. و3000 ضابط قدموا طلبا بالرحيل من جيش الاحتلال| فيديو
أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل
دعاء صلاة الفجر يجلب لك البركة في الرزق.. لا تتغافل عنه
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشهد انتظام امتحانات الميد تيرم
فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال
على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية
أمريكا .. رفع تعليق الإقلاع في مطار فيلادلفيا الدولي
طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين بعد مباراة الجيش الملكي بدوري الأبطال
سيف زاهر: الأهلي مع ياس سوروب في حتة تانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشارية نفسية: الذكورية المفرطة تهدد الصحة النفسية للأسرة بأكملها

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذّرت الدكتورة ولاء شبانة، الاستشارية النفسية، من مخاطر الذكورية المفرطة على الصحة النفسية للأسرة، مؤكدة أن الممارسات التي تتجاوز الحدود الطبيعية للفطرة الإنسانية تُحدث اضطرابات عميقة داخل البيت وتنعكس على جميع أفراده دون استثناء.

تأثير الذكورية المفرطة على الأسرة

وأكدت شبانة، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي محمد موسى، أن تأثير الذكورية المفرطة يكون أشد عندما تصدر من الرجل، باعتباره صاحب القوامة والمسؤول الأول عن استقرار الأسرة وإدارة شؤونها.


وأوضحت أن أي ميل نحو السيطرة المطلقة أو الإفراط في “إثبات الرجولة” يؤدي إلى خلق بيئة مشحونة نفسيًا داخل المنزل تنتقل آثارها السلبية إلى الزوجة والأبناء.

الاعتدال أساس العلاقة السليمة

وأضافت الاستشارية النفسية أن الاعتدال هو المفتاح في توازن العلاقات الأسرية، مشيرة إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على التكامل لا الصراع، وعلى توزيع الأدوار وليس المساواة المطلقة.


وقالت إن لكل طرف خصائصه الجسدية والنفسية التي تُحدد مسؤولياته داخل الأسرة، وإن تجاوز هذه الطبيعة أو محاولة فرضها بالقوة يخلق خللًا في المنظومة الأسرية.

انعكاسات سلبية على المرأة والأسرة

وأشارت شبانة إلى أن المرأة التي تُعامل بخضوع دائم أو كمنقادة بشكل مبالغ فيه تفقد تدريجيًا قدرتها على التعبير عن رأيها واتخاذ مواقف واضحة، ما ينتج عنه حالة من التوتر والإحباط تنعكس مباشرة على المناخ النفسي للأسرة.


وأكدت أن هذا الوضع لا يضر المرأة فقط، بل يؤثر على الرجل نفسه وعلى الأبناء الذين ينشأون وسط بيئة مضطربة غير مستقرة.

تدمير لغة الحوار داخل البيت

وشددت الدكتورة ولاء شبانة على أن السلوك المتطرف في السيطرة أو استخدام العنف اللفظي من قبل الرجل يُعطّل لغة الحوار الطبيعي داخل الأسرة، وهو ما يؤدي إلى تآكل الاحترام المتبادل وغياب الشعور بالأمان العاطفي.
وقالت إن غياب الحوار يسبب أضرارًا نفسية واضحة لدى الزوجة، ويؤدي في النهاية إلى اهتزاز استقرار الأسرة وتراجع شعور أفرادها بالطمأنينة.

الدكتورة ولاء شبانة الاستشارية النفسية مخاطر الذكورية المفرطة الصحة النفسية للأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

ترشيحاتنا

الخبز

القليوبية.. ضبط 12 مخالفة تموينية في يوم واحد

وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال: تعزيز التعاون بين شركات القابضة للأدوية والجزائر

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

بالصور

أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل

شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد
بعد تصريحات صديقتها… هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟ تحليل طبي بعد وفاة هبة الزياد

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد