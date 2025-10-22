«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

أثار ردّ ساخر من كبير مسؤولي الصحافة في البنتاجون على سؤال طرحه مراسل صحيفة «هافينجتون بوست» الأمريكية جدلاً واسعًا في الأيام الماضية.

كان مراسل صحيفة «هافينجتون بوست»، قد وجه سؤالا عن سبب ارتداء وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ربطة عنق تشبه العلم الروسي، ليرد عليه كبير مسؤولي الصحافة في البنتاجون، قائلاً: «لأن والدتك اشترتها له».

وتساءل المراسل عن مغزى اختيار وزير الدفاع لهذه الربطة خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، ما أثار إشادات من الإعلام الروسي. وردّ المتحدث باسم البنتاجون بتصريحات حادة، مؤكدًا أن ربطة العنق «أمريكية وطنية».

يأتي ذلك بعد واقعة ساخرة سابقة بين البيت الأبيض وصحيفة «هافينجتون بوست»، ضمن سلسلة من الردود اللاذعة بين الطرفين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.