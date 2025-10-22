قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
فيديو

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

مروج حسني

أثار ردّ ساخر من كبير مسؤولي الصحافة في البنتاجون على سؤال طرحه مراسل صحيفة «هافينجتون بوست» الأمريكية جدلاً واسعًا في الأيام الماضية.

كان مراسل صحيفة «هافينجتون بوست»، قد وجه سؤالا عن سبب ارتداء وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ربطة عنق تشبه العلم الروسي، ليرد عليه كبير مسؤولي الصحافة في البنتاجون، قائلاً: «لأن والدتك اشترتها له».

وتساءل المراسل عن مغزى اختيار وزير الدفاع لهذه الربطة خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، ما أثار إشادات من الإعلام الروسي. وردّ المتحدث باسم البنتاجون بتصريحات حادة، مؤكدًا أن ربطة العنق «أمريكية وطنية».

يأتي ذلك بعد واقعة ساخرة سابقة بين البيت الأبيض وصحيفة «هافينجتون بوست»، ضمن سلسلة من الردود اللاذعة بين الطرفين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

