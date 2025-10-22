تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

كشفت الإعلامي أحمد شوبير، عن صدمة لجماهير الاهلي بشأن ضياع أولى صفقات النادي الأهلي الشتوية في يناير المقبل.

وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية: نقدر نقول دلوقتي ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية رسميا، يحيى زكريا مستمر مع غزل المحلة، هو لاعب المستقبل، لأن عنده إمكانيات ومهارات عالية جدا، وظهر بشكل واضح في الفترة الماضية، الآن غزل المحلة يجدد لنجمه ويقطع الطريق على المارد الأحمر في الحصول على خدماته».

وأضاف: «يحيى زكريا، الأهلي كان يرغب في التعاقد معه لتعزيز مركز الظهير الأيسر، واللاعب مستقبله قادم وسيكون مبهرا، كما أنه نال إعجاب حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، وهو أحد النجوم المنتظرين مع الفراعنة في بطولة كأس العرب المقبلة».

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري، التي تجمع ‏الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

ضمت قائمة الفريق كلًّا من:‏ ‏محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ‏وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد ‏مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.‏ ويعود الأهلي لخوض مبارياته في بطولة الدوري، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق إيجل نوار بهدف دون مقابل، في ذهاب ‏دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.‏