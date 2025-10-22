لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

ردت الإعلامية لميس الحديدي، على تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حوارها مع الفنانة أمينة خليل بسبب سؤالها عن الحلق في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت لميس الحديدي خلال برنامجها: أنا وأمينة خليل وزارا عاملين تريند مش عارفة ليه!، كنت بعمل معاها حوار عن أعمالها ويوسف شاهين، وفي آخر الحوار سألتها سؤال بسيط عن الحلق اللي لابساه، قالتلي دا من زارا عادي جدًا، وفجأة السوشيال ميديا قامت علينا تريقة".

وتابعت: “لن أغير أسلوبي في طرح الأسئلة بسبب التعليقات المنتشرة، الفنانون في المهرجانات عادة بيلبسوا مجوهرات وبراندات غالية، فسألت سؤال طبيعي جدًا.. الموضوع اتضخّم من لا شيء، وأنا مش هفكر عشرومية مرة قبل ما أسأل، وهفضل أسأل زي ما أنا”.