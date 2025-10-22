في عرض «بين الميه والهوا».. عائلة أشرف زكي تحتفي بابنتها مريم على المسرح|شاهد

في ليلة مسرحية استثنائية امتزج فيها الفن بالعائلة، حرصت النجمة روجينا والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على حضور العرض المسرحي "بين الميه والهوا" الذي تقوم ببطولته الفنانة الشابة مريم أشرف زكي، وذلك على مسرح ملك جبر بالجامعة الأمريكية في التجمع الخامس.

العرض، الذي يشارك فيه عدد كبير من طلاب الجامعة الموهوبين، شهد إقبالًا جماهيريًا لافتًا من الطلبة وأولياء الأمور، الذين امتلأت بهم القاعة وسط أجواء من التفاعل والتصفيق الحار تقديرًا لأداء الفريق الشاب الذي قدّم عرضًا مفعمًا بالإبداع والطاقة والحس الفني العالي.

وبعد انتهاء العرض، صعدت النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي ووالدهما الدكتور أشرف زكي إلى خشبة المسرح، حيث قدّموا لـ مريم وأصدقائها باقة ورد احتفالًا بأدائها المميز، وسط تصفيق حار ومشاعر فخر عائلية.

اللافت أن روجينا حرصت على الحضور مباشرة بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، لتؤكد دعمها الدائم لابنتها في تجربتها المسرحية الجديدة، التي جسدت فيها شخصية “نينا” بتعبير صادق وأداء لافت لاقى استحسان الجمهور.

يُذكر أن عرض "بين الميه والهوا" من اخراج الدكتورة دينا امين، ويُقدَّم يوميًا على مسرح ملك جبر بالجامعة الأمريكية في التجمع الخامس، ايام 22 و 23، على أن يُستكمل لاحقًا أيام 30 و 31 اكتوبر و 1 و2 و3 نوفمبر على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير.