بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

حرصت الفنانة رنا رئيس على حضور سادس يوم من فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذى يُقام حاليًا.

ويعتبر هو الظهور الأول لرنا رئيس بعد أزمتها الصحية الأخيرة .

رنا رئيس تتعرّض لأزمة صحية

وكانت قد تعرضت الفنانة رنا رئيس لوعكة صحية خلال الفترة الماضية وأجرت عملية جراحية دقيقة بعد تعرضها لنزيف شديد.

وقالت منة رئيس، شقيقة رنا رئيس في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "رنا أجهضت طفلها الأول منذ حوالي شهر واستمر النزيف منذ وقتها وتدخل حالياً غرفة العمليات لإجراء منظار والاطمئنان على حالتها.

مهرجان الجونة السينمائي

وكرم مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.