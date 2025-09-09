قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 9-9-2025
"إسرائيل هيوم" تكشف أسماء قادة حماس الذين استُهدفوا في اجتماع الدوحة
رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور
قطر: لن نتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم
حماقة إسرائيلية شاذة| أستاذ قانون دولي: الاحتلال دولة جامحة جانحة خارج أي قانون
بعد هجمات إسرائيلي.. قطر: لا تهاون مع أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد
وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد الفصائل الفلسطينية من محاولة اغتيال في الدوحة
إعلام إسرائيلي: ترامب أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل للهجوم على قيادة حماس في قطر
السفارة الأمريكية في الدوحة تأمر مواطنيها بالبقاء في المنازل وعدم التحرك
إعلام إسرائيلي: استهداف القيادي في حركة حماس خالد مشعل في العاصمة القطرية الدوحة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يدين بشدّة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر
إعلام إسرائيلي نقلا عن مسئول كبير: هاجمنا قيادات حماس في قطر خليل الحية وزاهر جبارين
فن وثقافة

أشرف زكي يزور رنا رئيس فى المستشفى.. تفاصيل

رنا رئيس
رنا رئيس
أحمد إبراهيم

قام الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بزيارة الفنانة رنا رئيس فى المستشفى بعد الأزمة الصحية التى ألمت بها فى الفترة الأخيرة نايجة الاجهاض الذى تعرضت له. 

وتعرضت الفنانة رنا رئيس لوعكة صحية وتجري عملية جراحية دقيقة للاطمئنان على حالتها بعد تعرضها لنزيف شديد. 

وقالت منة رئيس، شقيقة رنا رئيس في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:" رنا أجهضت طفلها الأول منذ حوالي شهر واستمر النزيف منذ وقتها وتدخل حالياً غرفة العمليات لإجراء منظار والاطمئنان على حالتها".

رنا رئيس تحتفل بميلاد شقيقتها 

وكانت رنا رئيس احتفلت خلال الساعات الماضية بعيد ميلاد شقيقتها منة  ونشرت عدد من الصور والتهنئات عبر انستجرام.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والأغنية على مشاركة الفنانة رنا رئيس ويسري على الاحتفال بزفافها داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة في مايو الماضي.

وخطفت رنا رئيس الأنظار بمجرد ظهورها في بداية الحفل مرتدية فستان زفاف خطف أنظار الجميع للعالمي هاني البحيري الذى استغرق في تصميمه قرابة 5 شهور من التل الفرنسي ومرصع بحبات اللؤلؤ الصغيرة بالإضافة إلى الكريستال الشفاف.

وحضر الحفل د.أشرف زكي وحرمه روجينا ،ماجد المصري، إيهاب فهمي، ماجد الكدواني، المخرج مجدي الهواري وحرمه، أسامة ابو باشا وحرمه سلوي عثمان ، ريهام عبد الغفور، بشرى، أمير شاهين، مي نور الشريف، هند عبد الحليم وعبير منير ومصطفي كامل وحرمه دنيا عبد العزيز، المنتج أحمد أيوب ، أحمد زاهر وابنته ملك، مصطفى عماد ومؤمن نور بالاضافة إلى عدد كبير من الشباب من أصدقاء العروسين ممن شاركهما وصلات الغناء والرقص المتواصل حتي الساعة الأولي من صباح اليوم التالي.

‎قام بإحياء فقرات الحفل من نجوم الأغنية تامر حسني، مصطفي حجاج ، كارمن سليمان و مطرب المهرجانات حسن شاكوش والرقصة الا كوشنير بالإضافة إلي رقصة مجاملة من دينا.

رنا رئيس أعمال رنا رئيس الفنانة رنا رئيس أشرف زكي الفنان أشرف زكي

