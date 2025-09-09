Back To school.. أحمد سعد: هعرف أنام.. رنا سماحة: خايفة وقلقانة

احتفل عدد من النجوم مع أولادهم بعودة الدراسة من خلال الذهاب معهم فى أول يوم دراسي والتقاط الصور معهم كنوع من الدعم لهم.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجوم.

رنا سماحة

حرصت الفنانة رنا سماحة على مصاحبة ابنها فى أول يوم دراسة، حيث نشرت صورا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، التقطتها أمام المدرسة لابنها بالزى المدرسى لأول مرة.

وقالت رنا سماحة، بكلمات تحتوي على مشاعر الأمومة: "عايزة أقول كلام كتير أوي.. ومش عارفة أوصف إحساسي، فرحة على خوف على قلق.. توتر كأنى أنا اللى داخلة وأول يوم ليا في المدرسة".

رنا سماحة وابنها

أحمد سعد

بينما شارك الفنان أحمد سعد متابعيه وجمهوره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقوم بتوصيل بناته في أول يوم دراسي لهم، عبر حسابه على “إنستجرام”.

وعلق أحمد سعد على الفيديو مازحًا: "أخيرًا هارجع أنام في هدوء النهارده.. حسيت قد إيه التعليم مهم للأولاد".

أحمد سعد مع ابنائه

مي فاروق

بينما احتفلت الفنانة مي فاروق بأبنائها وعودتهم إلى الدراسة وتحديدا ابنتها ملك، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، وعرت من خلالها عن فرحتها ببدء عام دراسي جديد لهم.

وقالت مي فاروق: “أول يوم جامعة لزينة، وأول يوم مدرسة لملك، يا رب سنة جديدة سعيدة مليانة نجاح وستر وخير ليكم يا كل حاجة في حياتي، احفظهم يا رب وأحفظ كل الأولاد لأهاليهم، كل سنة وأنتم طيبين”.