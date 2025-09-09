قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد خالد صالح: ليس هناك منافسة أو غيرة بين أبطال ما تراه ليس كما يبدو

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد خالد صالح عن رأيه فى المنافسة بين أبطال الحكايات السبع من مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” والذى يعرض حاليا.

وقال أحمد خالد صالح فى تصريح خاص لـ صدى البلد : إحنا كمجموعة حكايات في "ما تراه، ليس كما يبدو"، كلنا بندعم بعض، وليس هناك غيرة أو منافسة، وكانت هناك طاقة مشتركة هدفها بذل مجهود كبير من أجل تقديم أفضل ما عندنا. 

وأضاف أحمد خالد صالح:   كل حدوتة لها روحها وطابعها، ولا يهم أى من الحكايات أفضل او اكثر نجاحا من الأخرى، المهم إن كل حدوتة تصل لجمهورها ويتأثر بها الجمهور. 

تصدر حكاية فلاش باك 

وشارك أحمد خالد صالح فى حكاية “فلاش باك”، والتى تمكنت من تصدر نسب المشاهدة في مصر.

واحتلت حكاية “فلاش باك” المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، بينما احتلت المركز الرابع علي منصة شاهد vip.

حكاية "فلاش باك"، ضمن أحداث مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تمتد لـ5 حلقات بفريق عمل مستقل.

وتأتي حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، عمرو صالح، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الصيف عبر الشاشات والمنصات الرقمية. 

