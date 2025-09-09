قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وفاة مصطفى باقبو.. معلومات لا تعرفها عنه واللحظات الأخيرة في حياته

أحمد إبراهيم

نشر الفنان حميد الشاعري تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن وفاة الفنان المغربي مصطفى باقبو.

وقال حميد الشاعري : لا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله الفنان المغربي الرائع مصطفى باقبو، عضو فرقة جيل جلالة.. وداعًا مصطفى.

يعد مصطفى باقبو  من أبرز الوجوه الفنية المغربية، وارتبط اسمه بفرقة «جيل جلالة» التي تعد من أشهر الفرق الغنائية في المغرب والعالم العربي، وقدمت أعمالًا خالدة في الذاكرة الفنية.

معلومات عن مصطفى باقبو 

مصطفى باقبو من مواليد مدينة مراكش عام 1953، وقد تعلم موسيقى الكناوة من والده المعلم العياشي باقو. 

كما انضم مصطفى باقبو في فترة السبعينيات إلى مجموعة جيل جيلالة، وشارك في العديد من الحفلات مع كبار الفنانين، ويعد من أوائل الفنانين الذي مزج بين الفن الكناوي وأنواع الموسيقية المخلتفة.

وكان للفنان مصطفى باقبو مشاركات فنية بارزة محليا ودوليا، حيث شارك في مهرجانات مع نجوم عالميين مثل ماركوس ميلر وإيريك ليكنيني، وقدم عروضا ممتازة غنى بها الفن الكناوي بأحدث صوره.

كما كان له حضور فني قوي، حيث احتفى به مهرجان “كناوة وموسيقى العالم” في دورته لعام 2025، ما يدل على المكانة التي كان يحظى بها من الجمهور والمحيط الفني.

اللحظات الأخيرة فى حياة مصطفى باقبو 

جاء رحيل مصطفى باقبو بعد رحلة قصيرة مع المرض فى الفترة الأخيرة حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الأخيرة حتى توفى فى منزله. 

