فى ذكراه.. مشوار أبو الفتوح عمارة الفني وشقيقته فنانة شهيرة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أبو الفتوح عمارة، الذي ولد في 9 سبتمبر عام 1931، ورحل عن عالمنا يوم 18 يوليو عام 1998 عن عمر ناهز 67 عاما .

حياة أبو الفتوح عمارة

ولد أبو الفتوح عمارة فى عام 1931 بمحافظة الشرقية، أعماله الفنية تقارب الـ 200 عمل تتنوع بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، وهو شقيق الفنانة فاطمة عمارة.

مشوار أبو الفتوح عمارة

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وفى الستينات شارك بعروض فرقة عبد الرحمن الخميسي المسرحية، ومن بينها "عزبة بنايوتي"، ثم مسرحيات "روض الفرج" و"البريمة" لفرقة المسرح الحديث.

من أشهر المسلسلات التي قدمها أبو الفتوح عمارة، هي: "البخيل وأنا" مع الفنان الراحل فريد شوقي، و"يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، و"أبوالعلا 90"، و"الصبار"، و"حلم الجنوبى".

شارك أبو الفتوح عمارة، في العديد من الأفلام الناجحة، وهى: "قضية عم أحمد"، و"ناصر ٥٦"، و"المواطن مصري"، و"الأراجوز".

رشحه المخرج يوسف شاهين إلى دور كبير فى فيلم "العصفور"، بعد مشاهدته له فى دور لا يتعدى الدقيقة على الشاشة.

اشتهر أبو الفتوح عمارة بشخصية عم أحمد في فيلم "قضية عم أحمد" مع الفنان فريد شوقي، فقام بدور العامل البسيط الذي ينسى سيجارته مشتعلة فوق البارود، ما أدى إلى انفجار المستودع واحتراقه.

وفاة أبو الفتوح عمارة

توفى أبو الفتوح عمارة يوم 18 يوليو عام 1998 عن عمر ناهز 67 عاما، وترك خلفه ميراثًا يمتلئ بالأعمال الفنية المتميزة.