سوسة الطماطم .. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الأسعار خلال شهر

أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر سترتفع أسعار الطماطم والبطاطس، موضحًا أن سر الارتفاع يرجع لـ نهاية الموسم الخاص بتلك الزراعات.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن موسم الزراعات ليس له علاقة بالفصول المناخية، فالفترة المقبلة سينتهي الموسم الشتوى للطماطم وسيكون هناك فاصل زراعة.

سوسة الطماطم

ولفت إلى أن السر الآخر في ارتفاع أسعار الطماطم هو انتشار سوسة بها، وذلك بعد إهمال الكثير من الفلاحين للمحصول، لأن جمع وبيعه المحصول لم يكن يكفي ما أنفقه الفلاح خلال الإنتاج.

تباع بأقل من سعر التكلفة

وأشار إلى أن الطماطم الآن تباع بأقل من سعر التكلفة، وأنه يتوقع ارتفاعات طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأنه بعد الزيادة الجديدة ستكون أسعار الطماطم طبيعية.

وأوضح أن سعر كيلو الطماطم يكلف الفلاح 4 جنيهات، ويوقم ببيعه في الأرض بثلاث جنيهات، فهذا الأمر يعتبر خسارة على الفلاح، جنيه على كل كيلو بالزراعة.