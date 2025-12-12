قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سوسة الطماطم .. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن الأسعار خلال شهر

الطماطم
الطماطم
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الفترة المقبلة وتحديدا خلال شهر سترتفع أسعار الطماطم والبطاطس، موضحًا أن سر الارتفاع يرجع لـ نهاية الموسم الخاص بتلك الزراعات.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن موسم الزراعات ليس له علاقة بالفصول المناخية، فالفترة المقبلة سينتهي الموسم الشتوى للطماطم وسيكون هناك فاصل زراعة.

سوسة الطماطم

 

ولفت إلى أن السر الآخر في ارتفاع أسعار الطماطم هو انتشار سوسة بها، وذلك بعد إهمال الكثير من الفلاحين للمحصول، لأن جمع وبيعه المحصول لم يكن يكفي ما أنفقه الفلاح خلال الإنتاج.

تباع بأقل من سعر التكلفة

 

وأشار إلى أن الطماطم الآن تباع بأقل من سعر التكلفة، وأنه يتوقع ارتفاعات طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأنه بعد الزيادة الجديدة ستكون أسعار الطماطم طبيعية.

وأوضح أن سعر كيلو الطماطم يكلف الفلاح 4 جنيهات، ويوقم ببيعه في الأرض بثلاث جنيهات، فهذا الأمر يعتبر خسارة على الفلاح، جنيه على كل كيلو بالزراعة.

الطماطم نقيب الفلاحين الأسعار سوسة الطماطم

نقيب البيطريين للمواطنين: لا تأكلوا الفشة والممبار.. لحمة الرأس والعكاوي جميلة جدا

أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة
أجزاء داخلية من اللحوم لا يجب تناولها حفاظًا على الصحة

طريقة عمل الطحينة بالسمسم في البيت.. خطوات سهلة وطعم أحلى من الجاهزة

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت

طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت
طريقة عمل طحينة بالسكين في البيت

أسباب ظهور الشيب المبكر .. وطرق العلاج والوقاية

أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر
أسباب ظهور الشيب المبكر

جامعة الزقازيق تطلق أول شبكة للغاز الطبيعي | تفاصيل مهمة

جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

