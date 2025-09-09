قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق
3 وفيات و38 مصابا.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي الأقصر
كيف نعرف الفرق بين الرؤيا الصادقة والحلم؟.. 4 علامات تكشف دلالة ما تراه
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات
مونلي صديق سوزي الأردنية: قريب هقول خبر يفرحكوا
حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا
نجم الكرة المغربية السابق: داري سيرحل عن الأهلي بسبب الإصابات
أرخص سيارة تقدمها نيسان في السوق السعودي.. بالأسعار
مسيرة تستهدف أكبر سفينة في أسطول كسر حصار غزة قبالة سواحل تونس
غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟
تهديد للسلام.. "هآرتس" الإسرائيلية تحذر نتنياهو من التصعيد مع مصر
فن وثقافة

مونلي صديق سوزي الأردنية: قريب هقول خبر يفرحكوا

مونلي وسوزي الاردنية
مونلي وسوزي الاردنية
سارة عبد الله

شارك البلوجر مونلي، صديق سوزي الأردنية، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب مؤمن علاء، الشهير بمونلي: “قريب اوي ان شاء الله اطلع اقولكوا خبر يفرحكوا زي كل مرة بس هي مسألة وقت ادعولنا”.

 وكانت قد ألقت السلطات الأمنية القبض على البلوجر مونلي، صديق سوزي الأردنية، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي وإساءة استعمال الإنترنت.

وخلال التحقيقات، أنكر مونلي تقديم أي محتوى غير لائق، موضحاً أن مقاطع الفيديو التي نشرها كانت عبارة عن رقص على بعض الأغاني، بمشاركة سوزي الأردنية.

وأكدت التحريات أن مونلي ظهر في معظم الفيديوهات التي أثارت الجدل، ولديه حساب على “تيك توك” يتابعه أكثر من 3.5 مليون شخص.

وأوضحت البلاغات المقدمة ضده أنه شريك في المخالفات المنسوبة لسوزي، ويخضع للقوانين الخاصة بمكافحة الآداب العامة والجرائم المعلوماتية.

البلوجر مونلي سوزي الأردنية صديق سوزي الأردنية

