مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

ألقت السلطات الأمنية القبض على البلوجر مونلي، صديق سوزي الأردنية، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي وإساءة استعمال الإنترنت.

وخلال التحقيقات، أنكر مونلي تقديم أي محتوى غير لائق، موضحاً أن مقاطع الفيديو التي نشرها كانت عبارة عن رقص على بعض الأغاني، بمشاركة سوزي الأردنية.

وأكدت التحريات أن مونلي ظهر في معظم الفيديوهات التي أثارت الجدل، ولديه حساب على “تيك توك” يتابعه أكثر من 3.5 مليون شخص.

وأوضحت البلاغات المقدمة ضده أنه شريك في المخالفات المنسوبة لسوزي، ويخضع للقوانين الخاصة بمكافحة الآداب العامة والجرائم المعلوماتية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.