فيديوهات خادشة للحياء.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على مونلي بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانع المحتوى مونلي لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

تفاصيل ضبط مونلى صديق سوزى بالتجمع

ورد عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجاً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.