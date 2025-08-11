كشف لغر السطو على سيارة محملة بالنحاس الخردة في الصف

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من (تاجر خردة ، سائق سيارة ربع نقل- مقيمان بمحافظة سوهاج) بأنه حال سيرهما بالطريق الصحراوى بدائرة القسم بالسيارة المشار إليها محملة بـ (1,5 طن من النحاس الخردة) متجهين إلى أحد مصانع صهر الحديد بمنطقة أبو زعبل فوجئا بسيارة ملاكى تعترض طريقهما وإستيقافهما وترجل منها 3 أشخاص أحدهما بحوزته قطعة حديدية تعدى بها على التاجر محدثاً إصابته وإستولوا منهما على السيارة "ربع نقل" بحمولتها (2هاتف محمول - مبلغ مالى).

كشف لغر السطو على سيارة محملة بالنحاس الخردة بالصف

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المبلغ الثانى "السائق" بالإشتراك مع (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بسوهاج).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - السيارة المستولى عليها)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بتسليم المسروقات (لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية") للتصرف فيها ، وتم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى متحصل من بيع حمولة السيارة المستولى عليها) .

وبإرشادهما تم ضبط حمولة السيارة المستولى عليها لدى عميلان سيئى النية (مقيمان بمحافظتى القاهرة ، القليوبية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.