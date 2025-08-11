قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
احلويتي وادورتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
وزير الزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها.. نواب: خطوة نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.. وخارطة الحلول بهذه الإجراءات
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
إسرائيل تفجر بلدة الخيام فجرًا وتواصل خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية
تدريب موظفى المراكز التكنولوجية على التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية
1.1 مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع منسوجات
البيئة تعتزم تنفيذ مشروع ضخم مع منظمة عالمية كبرى .. تفاصيل مهمة
لأول مرة.. التعليم تتيح لطلاب المدارس كتب مجانية مطبوعة للتقييمات بجميع المواد
مجدى عبدالغنى عن أزمة محمد الشناوي مع الأهلى: فيه شرخ موجود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

كشف لغر السطو على سيارة محملة بالنحاس الخردة في الصف

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من (تاجر خردة ، سائق سيارة ربع نقل- مقيمان بمحافظة سوهاج) بأنه حال سيرهما بالطريق الصحراوى بدائرة القسم بالسيارة المشار إليها محملة بـ (1,5 طن من النحاس الخردة) متجهين إلى أحد مصانع صهر الحديد بمنطقة أبو زعبل فوجئا بسيارة ملاكى تعترض طريقهما وإستيقافهما وترجل منها 3 أشخاص أحدهما بحوزته قطعة حديدية تعدى بها على التاجر محدثاً إصابته وإستولوا منهما على السيارة "ربع نقل" بحمولتها (2هاتف محمول - مبلغ مالى).

كشف لغر السطو على سيارة محملة بالنحاس الخردة بالصف

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المبلغ الثانى "السائق" بالإشتراك مع (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بسوهاج).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - السيارة المستولى عليها)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بتسليم المسروقات (لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية") للتصرف فيها ، وتم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى متحصل من بيع حمولة السيارة المستولى عليها) .

وبإرشادهما تم ضبط حمولة السيارة المستولى عليها لدى عميلان سيئى النية (مقيمان بمحافظتى القاهرة ، القليوبية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية مديرية أمن الجيزة الجيزة الصف

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

صورة أرشيفية

الدولي للصحفيين: استهداف الإعلاميين في غزة جريمة ممنهجة

صورة أرشيفية

تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي بأجواء الجنوب اللبناني

الملك عبد الله الثاني

الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى السعودية للقاء بن سلمان

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد