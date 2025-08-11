القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من شخصين لقيامهما بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بالقليوبية.

القبض على المتهمين بالتعدى على عامل بمقهى بالقليوبية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 / الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من شقيق القائم على النشر عامل بمقهى "مصاب بكدمات وسحجات بالجسم"، بتضرره من شخصين "مقيمين بدائرة المركز" ، لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثان إصابته المنوه عنها لخلافات بينهم حول الجيرة.

تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأقرا بقيامهما بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.