أوهمه باستيراد سيارة.. عاطل ينتحل صفة رئيس شركة وينصب على مواطن بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لممارسته نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

عاطل ينتحل صفة رئيس شركة وينصب على مواطن بالقاهرة

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من أحد الأشخاص بتضرره من عاطل لقيامه بالنصب والإحتيال عليه وزعمه بأنه صاحب شركة للإستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، وقدرته على إستيراد سيارة معفاة جمركياً لذوى الإحتياجات الخاصة وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى منه.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل– له معلومات جنائية – مقيم بالشرقية)، وبحوزته (هاتف محمول - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى")، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.