في 24 ساعة.. الداخلية: ضبط 143 ألف مخالفة مرورية

تمكنت حملات وزارة الداخلية المرورية خلال 24 ساعة من ضبط (143745) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص (2504) سائق تبين إيجابية (176) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

الداخلية تضبط 143 ألف مخالفة مرورية

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1134) مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص (173) سائق تبين إيجابية (15) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط (10) محكوم عليهم بإجمالى (19) حكم، كما تم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.