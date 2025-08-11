قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

خناقة أطفال تشعل مشاجرة يتزعمها بائع متجول بالسيف في المحلة.. صور

مشاجرة بشوارع مدينة المحلة
مشاجرة بشوارع مدينة المحلة
الغربية أحمد علي

شهد السوق التجاري منطقة العباسي القديم بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية استمرار حالة من الفزع والصدمة بين صفوف التجار عقب  اشتعال خناقة اطفال وتسببها في نشوب مشاجرة حاميه استخدم خلالها بائع متجول "سيف" للاعتداء علي آخرين بدعوي ضربهم لابنه الصغير بكدمه بالعين بواسطة أداة حادة بينما اتهم الطرف الآخر بالبلطجة واستعراض القوه بقصد اهانه والاعتداء علي شاب من ذوي الهمم مما أثار حفيظة المارة و أصابهم بحاله من الرعب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية أطراف الواقعة وضبطهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة لعرض المتهمين علي جهات التحقيق.

تحرك أمني عاجل 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة نشوف مشاجرة بسبب خناقة اطفال تسببت تشابك بالأيدي والسباب والقذف واستخدام بائع متجول سلاح أبيض عقب اعتداء أخرين علي ابنه الصغير بواسطة أداة حادة بمنطقة سوق التجاري بمنطقة العباسي القديم بدائرة القسم .

خناقة الاطفال 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

مطاردة المتهمين 

وتكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية المتهمين مرتكبي الواقعة وضبط الأسلحة المشار إليها و عرضهما علي جهات التحقيق  بالنيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية مشاجرة أسلحة بيضاء خناقة شوارع المحلة

