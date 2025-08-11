القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها بدون ترخيص.

القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع الاسلحة البيضاء بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (150 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال – مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها .