الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

3 سنوات حبس ومثلها مراقبة لمطلقي النار على محامي الحوامدية

محمد أبو الفتوح المحامي
ندى سويفى

عاقبت محكمة جنح البدرشين 5 متهمين بالحبس 3 سنوات وإخضاعهم للمراقبة 3 سنوات أخرى وإلزامهم بأداء مبلغ 30 ألف جنيه تعويض مدني مؤقت لاتهاهم بالشروع في قتل محامي الحوامدية عقب إطلاق النيران عليه ومحاولة اختطافه بسبب نزاع قضائي بينهم. 

تفاصيل الجريمة التي كان أحد شوارع مدينة الحوامدية شاهدا عليها سردتها تحقيقات نيابة جنوب الجيزة الكلية وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بعدما دوت طلقات أعيرة نارية في الشارع وانتشر مقطع فيديو بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تحاصرها أخرى ودراجة نارية ونزل من السيارة شخصين أحدهما يحمل سلاحا ناريا ويطلق منه الرصاص في محاولة لإجبار سائق السيارة الأولى على التوقف. 

رصد مقطع الفيديو محاولة هرب قائد السيارة الأولى من الفخ الذي نصبه له المسلحين فعاد إلى الخلف مسرعا مصطدما بالدراجة النارية ثم قاد سيارته وفر هاربا. 

المحامي محمد أبو الفتوح قائد السيارة الأولى بعد ثواني خاطفة أدرك أنه كان على بعد دقائق من فقدان حياته ليتوجه مسرعا إلى قسم شرطة الحوامدية محررا محضرا بما تعرض له وتبدأ رحلة من تحريات رجال الأمن لكشف غموض الجريمة وحل لغز "فيلم الأكشن" ومحاولة قتل المحامي. 

أبو الفتوح جلس أمام النيابة العامة راويا تفاصيل الواقعة قائلا أنه اثناء توجهه إلى محكمة البدرشين لحضور إحدي جلسة قضية له فوجئ بـ"فخ" نصب له من شخص مسلح وآخرين برفقته ولم يعلم سوى شخص واحد منهم بسبب قضية ونزاع قضائي بينهما وقال المحامي المحني عليه:"لقيت نفسي متحاصر شوفت في المراية عربية وموتوسيكل ورايا فكرت لثواني لو وقفت يبقى أنا كده ميت خاصة أن واحد من العربية معاه سلاح وضرب عليا نار حاولت انقذ نفسي رجعت بالعربية بسرعة خبطت الموتوسيكل وهربت روحت على القسم علطول. 

المتهمون فور سقوطهم في قبضة رجال الأمن فجروا عدة مفاجآت حيث قال المتهم الرئيسي:"أنا اشتريت شقتين ودفعت أكتر من ٦٠٠ ألف جنيه وفجأة لقيت المحامي المجني عليه بيقول أن الشقتين ملك أخته وواحد قريبه عملنا قعدات عرفية كتير ومفيش حاجة اتحلت ساعتها اتجننت وقررت آخد حقي بنفسي كلمت باقي المتهمين واتفقنا نخطف المحامي ونجبره يوقع على تنازل عن الشقتين وعملنا الخطة اللي اتنفذت دي بس هو قدر يهرب وكمان دهس واحد وقع من على الموتوسيكل" . 

واعترف أحد المتهمين مستقلي الموتوسيكل أنهما كنا مكلفين برصد تحركات المحامي ومراقبته لحين تحديد ساعة الصفر وعندما خرجوا لاختطافه فاجئهم بهروبه وتحول الفخ الذي نصبوه لهم إلى فيلم مطاردة أشبه بالأفلام الأجنبية. 

وقضت محكمة جنح البدرشين عقب ٦ أشهر من وقوع الجريمة بالحبس ٣ سنوات لـ ٤ من المتهمين حضوريا والخامس غيابيا وخضوعهم للمراقبة ٣ سنوات وتعويض مدني مؤقت ٣٠ ألف جنيه. 

المجني عليه محمد ابو الفتوح المحامي قال أنه راضي تماما عن حكم القضاء لكن المتهم الخامس مازال هاربا ويستمر في تهديده بالقتل والإيذاء لدرجة وصلت لتهديده بأبناءه وأنه يتمنى أن ينتهي الأمر تماما فهو لا يخشى على حياته وانما يخاف على أسرته.

البدرشين محامي الحوامدية الحوامدية محكمة جنح البدرشين

