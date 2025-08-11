قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

البيض السبب.. كشف لغز العثور على جثة عامل بمزرعة دواجن بالشيخ زايد

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة عامل داخل مزرعة دواجن بمدينة الشيخ زايد، حيث تبين أنه اختل توازنه من مكان مرتفع خلال جمع بيض الدواجن. 

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه اختل توازنه، مما أدى لسقوطه، ولا توجد شبهة جنائية.

 ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع شخص داخل مزرعة دواجن، بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن عامل بالمزرعة، اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى تروللي لجمع البيض، ليسقط مفارقا الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة لثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

جثة عامل مزرعة دواجن الشيخ زايد

