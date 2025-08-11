البيض السبب.. كشف لغز العثور على جثة عامل بمزرعة دواجن بالشيخ زايد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة عامل داخل مزرعة دواجن بمدينة الشيخ زايد، حيث تبين أنه اختل توازنه من مكان مرتفع خلال جمع بيض الدواجن.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنه اختل توازنه، مما أدى لسقوطه، ولا توجد شبهة جنائية.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع شخص داخل مزرعة دواجن، بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن عامل بالمزرعة، اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى تروللي لجمع البيض، ليسقط مفارقا الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة لثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.