دفن ج.ثة شاب أطاحت به سيارة على طريق الهرم

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة عامل لقي مصرعه أثناء عبوره الطريق، حيث اصطدمت سيارة مسرعة بجسده بدائرة قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور عامل نهر الطريق، صدمته سيارة ملاكي تسير بسرعة زائدة، يقودها سائق ما أسفر عن وفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.