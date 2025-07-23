مصرع شاب في تصادم بين ميكروباص ودراجة نارية أعلى الدائري

لقي شاب عشريني مصرعه، صباح اليوم، إثر حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى الهرم بمحافظة الجيزة.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شاب في العقد الثاني من عمره، خلال توجهه إلى عمله، عقب اصطدام دراجته النارية بسيارة ميكروباص، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.