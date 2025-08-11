حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على لص تحرش بفتاة أثناء نومها داخل شقة تسلل لسرقتها بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بابلاغ فتاة بتعرضها للتحرش داخل غرفة نومها بعدما فوجئت بتواجد شخص داخل الغرفة يلامس أجزاء حساسة من جسدها أثناء نومها وعندما شعرت به صرخت واستغاثت بالجيران ففر هاربا، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أن المتهم مسجل خطر تسلل إلى الشقة ليلًا لسرقتها وخلال تفتيشه للغرف فوجئ بوجود فتاة تبلغ من العمر 27 عامًا نائمة في غرفتها، فاقترب منها وتحرش بها، لتستيقظ وتصرخ، ما دفعه للهرب على الفور.

نجحت مباحث أكتوبر في تحديد هوية المتهم وألقت القبض عليه، وتبين أنه مسجل خطر في عدة قضايا سرقة بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.