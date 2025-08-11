في الشيخ زايد..كلب يعقر ابن موظف بالسفارة المصرية بدولة أجنبية

شهدت مدينة الشيخ زايد هجوم كلب على شاب ابن موظف في السفارة المصرية بدولة أجنبية ما أسفر عن إصابته وتم نقله للمستشفى.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الشيخ زايد ثان بتعرض شاب لعقر كلب مفاجئ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

كشفت التحريات أن الشاب المجني عليه ابن سائق يعمل في السفارة المصرية بإحدى الدول الأجنبية وأن الكلب هاجمه بشكل مفاجئ وسط المنطقة السكنية ما أدى إلى إصابته، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والحصول على مصل الكلب.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.