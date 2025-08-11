قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ماذا قال مونلي صديق سوزي الأردنية بعد ضبطه بنشر فيدوهات خادشة للحياء؟

ماذا قال «مونلي» صديق سوزي الأردنية بعد ضبطه بنشر فيدوهات خادشة للحياء؟
ماذا قال «مونلي» صديق سوزي الأردنية بعد ضبطه بنشر فيدوهات خادشة للحياء؟
إسلام دياب

ناقشت جهات التحقيق مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية، في اتهامه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت.

أنكر البلوجر مونلي تقديمه لمحتوي خادش للحياء العام، قائلا: «أنا بعمل فيديوهات عادية على بعض الأغاني وكنت بشارك سوزي الفيديوهات دي وأغلب الوقت كنا بنرقص وبس».

تقدم محام ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الآداب ضد مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية يتهمه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت.

وجاء في البلاغ أن مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية والتي تم القبض عليها مؤخرا هو شريكها في تلك الفيديوهات ويشاركها في كل خطوة إجرامية وحسابه على التيك توك باسم (moonly مونلي) ولديه 3.5 مليون متابع، حيث يظهر مع سوزي الأردنية في كافة الفيديوهات وتوصفه بأنه (صاحبي).

وأضاف البلاغ أن مونلي شريك سوزي الأردنية هو مستحق لذات العقوبة القانونية التي تقع على سوزي لاشتراكه معها في كافة الفيديوهات وفقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات والمتعلق بإساءة استعمال الإنترنت ونشر محتوى هادم للقيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور ويستحق نفس عقوبة الفاعل الأصلي شريكته سوزي الأردنية.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على مونلي شريك سوزي الأردنية بعد تقنين الإجراءات مع سرعة إجراء التحريات الأمنية والأمر بمنعه من السفر واستصدار أمر بضبطه وإحضاره تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عاجلة مع سوزي الأردنية.

جهات التحقيق صديق البلوجر سوزي الأردنية سوزي الأردنية مونلي حبس سوزي الأردنية

