كيف أفسدت إسرائيل القانون الدولي وقواعد المساءلة بتلاشي وعد العدالة للفلسطينيين؟
رشاوى انتخابية.. القبض على سيدة في محيط اللجان بسوهاج
عادم سيارتك غير مطابق للاشتراطات البيئية.. مشروع قانون يفرض غرامة 15 ألف جنيه
لتوزيعها على الناخبين.. القبض على 2 من أنصار مرشح بحوزتهما مبالغ مالية بسوهاج
سعر الذهب اليوم في مصر .. الحق اشتري
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الكويتي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: طهران في حالة حرب شاملة مع أمريكا وإسرائيل وأوروبا
بيان عاجل من نادي الجيش الملكي المغربي بعد قرارات الكاف ضده
المبعوث الأممي لليمن يدعو لخفض التصعيد في حضرموت والمهرة
انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد على جولة إعادة المرحلة الأولى في قنا
إنشاء غرف فندقية بالمنازل التراثية في رشيد
والد شقيقتين في حادث الطريق الصحراوي: كانوا بيساعدوني علي العيشة.. ونفسي حد يساعدني أعالجهم
أخبار البلد

البصر حق للجميع.. الزراعى المصرى يكتب فصلًا جديدًا فى المسؤولية المجتمعية

أحمد عبد القوى

يعكس توجه البنك الزراعي المصري نحو دعم المبادرات الصحية رؤية استراتيجية شاملة تستهدف ترسيخ أسس التنمية المستدامة، من خلال الاهتمام المتوازن بالجوانب الاجتماعية والبيئية والصحية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع استراتيجية البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية. ويضع البنك المبادرات الصحية على رأس أولوياته باعتبارها من أكثر مجالات المسؤولية المجتمعية تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطنين، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وفي هذا الإطار، جاء البروتوكول الذي وقعه البنك الزراعي المصري مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة التابع لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، بهدف المساهمة الفعالة في القضاء على قوائم انتظار عمليات زراعة القرنية. ويعكس هذا التعاون نموذجًا عمليًا للاستثمار المجتمعي في الصحة، يستهدف تمكين المرضى غير القادرين من استعادة بصرهم، وتقليص فترات الانتظار الطويلة التي كانت تمتد لسنوات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والجراحات العاجلة.

وقد أسهم الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري في تنفيذ نحو 750 عملية زراعة قرنية، مع استهداف استكمال أكثر من 1000 حالة، ما أدى إلى خفض فترة الانتظار إلى أقل من شهرين بعد أن كانت تمتد لسنوات. ويمثل هذا الإنجاز تحولًا حقيقيًا في حياة المرضى، حيث انعكس بشكل مباشر على قدرتهم على العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والعمل والإنتاج، في إنجاز إنساني يحسب للبنك ودوره المجتمعي.

ويعتمد البنك الزراعي المصري في اختيار المبادرات الصحية على معايير دقيقة تركز على حجم التأثير النوعي، إذ يُعد الاستثمار في الصحة من أعلى مجالات المسؤولية المجتمعية أثرًا مقارنة بغيرها، نظرًا لارتباطه المباشر بكرامة الإنسان وجودة حياته. وتأتي مبادرات إنقاذ البصر في صدارة هذه الأولويات، باعتبارها تمس إحدى أهم نعم الإنسان التي لا يمكن تعويضها.

ويلعب صندوق مواجهة الطوارئ الطبية دورًا محوريًا في ضمان استدامة هذا الدعم، من خلال توجيه الموارد المالية بكفاءة وشفافية عالية، واستقبال وتصنيف الحالات المستحقة وفق معايير طبية دقيقة، والتنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير القرنيات، مع إجراء العمليات داخل المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يضمن الحوكمة ووصول الدعم إلى مستحقيه.

ولا يقتصر دور البنك الزراعي المصري على هذه المبادرة فقط، إذ يخطط لتوسيع نطاق مساهماته الصحية خلال الفترة المقبلة لتشمل تخصصات طبية أخرى تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، وذلك في إطار خطة عمل متكاملة تستهدف دعم التنمية البشرية وبناء المواطن المصري، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتوجهات البنك المركزي المصري.

ويعكس هذا الدور المتنامي للبنك الزراعي المصري إيمانًا راسخًا بأن القطاع المصرفي شريك أصيل في جهود الدولة التنموية، وأن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد التزام، بل استثمار حقيقي في الإنسان، يعزز الثقة المجتمعية في المؤسسات المصرفية، ويرسخ مفهوم التنمية المستدامة، ليؤكد أن البصر حق للجميع وليس امتيازًا.

