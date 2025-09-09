قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هند سعيد صالح ترد على سلوم حداد بعد سخريته من الفنانين المصريين

علقت هند سعيد صالح على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بعد سخريته من طريقة نطق بعض الفنانين المصريين للغة العربية الفصحى، وهو الفيديو الذي لاقى انتشارًاواسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هند سعيد صالح في منشور عبر حسابها على "فيسبوك":" مش عيب كدة ؟ عيب ولا مش عيب؟


يذكر أن أثار الفنان السوري سلوم حداد جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية المصرية والعربية بعد تصريحاته الأخيرة التي شكّك فيها بقدرة الممثلين المصريين على إتقان اللغة العربية الفصحى.


وخلال مشاركته في إحدى الندوات، قال سلوم حداد إن «غالبية الممثلين المصريين لا يجيدون الفصحى»، مستثنيًا أسماء قليلة مثل الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث.


وسخر سلوم حداد  من طريقة نطق بعض الجمل، معتبرًا أن الأداء اللغوي غير سليم ويؤثر على قيمة العمل الفني.

التصريحات قوبلت بموجة انتقادات حادة من فنانين ونقاد مصريين من خلال تصريحات صحفية وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُعد الفنان السوري سلوم حداد واحدًا من أبرز وجوه الدراما السورية والعربية، وُلد في مدينة حلب عام 1953، وبدأ مسيرته الفنية في منتصف سبعينيات القرن الماضي بعد تخرّجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.

عُرف سلوم حداد بقدرته على تجسيد الشخصيات التاريخية والاجتماعية، حيث لمع اسمه في مسلسلات مثل الزير سالم، الكواسر، أخوة التراب، وسفر الحجارة.

