غطت نفسها بمنديل.. ماذا قالت ياسمين الخطيب عن ظهورها الجريء بحفل ملكة جمال مصر؟

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب، الجدل بعد تصدرها التريند عقب ظهورها الأخير بفستان مكشوف ضمن حفل مسابقة ملكة جمال مصر.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر فيسبوك: "لقد زادني حباً لنفسي أنني ‏بغيضٌ إلى كل امرئٍ غير طائلِ".

وأثارت الإعلامية ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا عقب مشاركتها في الفعالية الختامية لمسابقة ملكة جمال مصر 2025، حيث ظهرت ضمن لجنة التحكيم بفستان وردي اللون تميز بفتحة كبيرة في منطقة الصدر.

إطلالة ياسمين الخطيب في مسابقة ملكة جمال مصر

الموقف تطور حين لجأت ياسمين الخطيب إلى وضع منديل لتغطية الفتحة خلال الفعالية، في مشهد التقطته عدسات الكاميرات وانتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليفتح بابًا كبيرًا للنقاش والسخرية بين رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي .