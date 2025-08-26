ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

أثارت تصريحات الإعلامية ياسمين الخطيب جدلاً واسعاً بعد تعليقها على قرار اعتزال الفنانة سما المصري وظهورها في مقطع فيديو مع البلوجر محمد المطعني، الذي عرض عليها وظيفة في شركته للتسويق العقاري براتب شهري قدره 50 ألف جنيه.

وقالت الخطيب عبر حسابها: “أنا سعيدة باعتزال سما المصري وتحجبها وربنا يثبتها.. بس يا ترى الأخ اللي هايدفع لها مرتب 50 ألف بيدفع زيهم لباقي موظفاته؟ ولا هو الترند؟”.

الفيديو لاقى تفاعلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض وساخر، حيث اعتبر البعض الخطوة مجرد دعاية، فيما رأى آخرون أنها قد تمثل فرصة لبداية جديدة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.