بقيمة 7 مليارات جنيه.. تفاصيل أحدث تحالف مصرفي لدعم مشروع عقارى

نجح تحالف مصرفي يضم كلاً من بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الاولي، مسوق التمويل، وكيل التمويل، بنك الحساب، ومقرض والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الاولي، مسوق التمويل، وكيل الضمان، بنك المستندات ، وبنك حساب حقوق الملكية، ومقرض، وبنك أبو ظبي التجاري – مصر بصفته البنك التقني – مقرض، وبنك البركة – مصر بصفته مقرض، وبنك نكست بصفته مقرض، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الاجل لصالح شركة سكاي انوفو لتملك وتقسيم الأراضي بحد أقصي سبعة سنوات وتسعة اشهر وبقيمة 7 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع “Park St. Edition” بالقاهرة الجديدة بالجولدن سكوير والتي تبلغ حوالي 16.05 مليار جنيه مصرى.

تم توقيع عقد التمويل يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، وقد قام بالتوقيع على عقد التمويل كلا من هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد الاتربي - الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و هشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات لبنك أبو ظبي التجاري – مصر وحازم حجازي - الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر –و تامر سيف الدين - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وأيمن حسين - مؤسس شركة سكاى للاستثمارات وإدارة الأصول العقارية التابعة لمجموعة سكاى للتملك وإدارة المشروعات ، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة في التمويل والشركة.

ويُعد مشروع “Park St. Edition” مشروعًا متكاملًا يجمع ما بين الاستدامة والصحة والابتكار ضمن مجمع سكنى وتجارى وإدارى متكامل ، ويقع في منطقة القاهرة الجديدة، حيث ستتولى شركة سكاي انوفو لتملك وتقسيم الأراضي تطويره.

وصرّحهشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي استكمالاً لدوره الرائد في دعم المشروعات الكبرى ذات الأثر المباشر على الاقتصاد المصري، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للتنمية العمرانية، وأكد أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تنعكس على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن بنك مصر حريص على تمويل هذا النوع من الاستثمارات الحيوية بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.

وأوضح هشام عكاشه – حرص بنك مصر الدائم على توفير حلول تمويلية متكاملة سواء للأفراد أو للمطورين العقاريين، بما يلبي احتياجات السوق ويدعم نمو المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني .

عقب التوقيع صرّح محمد الاتربي أن مشاركة البنك في التمويل تعد امتداداً لدوره الاستراتيجي في دعم القطاعات والمشروعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري، لما له من دور مباشر في تحفيز النشاط الاقتصادي خلق فرص عمل جديدة من خلال الصناعات المكملة لهذا النشاط، إلى جانب مساهمته في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في واحدة من أهم المناطق العمرانية الجديدة، مضيفا أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات المتكاملة، مؤكدًا أن استراتيجية البنك ترتكز على تعزيز دوره التنموي في تمويل القطاعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتدعم مستهدفات الدولة في تحقيق النمو المتوازن وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وقد علق المهندس أيمن حسين - مؤسس شركة سكاي للاستثمارات وإدارة الأصول العقارية التابعة لمجموعة سكاي للتملك وإدارة المشروعات ومساهم رئيسى فى شركة سكاي انوفو لتملك وتقسيم الأراضي ، على هذه الخطوة الهامة قائلاً: "هذا التحالف يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لمشروع Park St. Edition اولي مشروعات شركة سكاي انوفو لتملك وتقسيم الأراضي كما نلتزم بالاستمرار في إطلاق مشروعات قوية وذات قيمة مضافة، تجمع بين الجودة العالية، الاستدامة، والصحة ،والابتكار ، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع معايير التطوير العقاري في مصر."

وأضاف أن الخطة التنفيذية للمشروع انطلقت منذ العام الماضي، وقد تمكنت الشركة خلال هذه الفترة من تحقيق مبيعات تجاوزت نحو 60%، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى 23 مليار جنية من المبيعات بنهاية المشروع، بما يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة من العملاء في المشروع ورؤيته المبتكرة.

وقال كريم كامل -الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة ، "هذا التحالف يعد دليلاً واضحاً على قوة الموقف المالي للشركة، نحرص على وضع خطة مالية متوازنة تحقق الكفاءة في إدارة الموارد وتعظم من العوائد على المستثمرين والعملاء على حد سواء. كما نركز على تقديم حلول تمويلية مرنة تتيح فرص التملك لشريحة أوسع من العملاء المستهدفين".

وصرّح ايهاب السويركي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي التجاري – مصر

أن مشاركة بنك أبو ظبي التجاري – مصر في هذا التمويل تأتي انطلاقًا من حرص البنك المستمر على دعم وتطوير القطاع العقاري، أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة ، وأضاف أن المشروع يمثل نموذجًا مميزًا للشراكة الفعالة بين المؤسسات المصرفية والقطاع العقاري، حيث يهدف البنك من خلال هذه المشاركة إلى تمكين المطورين العقاريين من تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأكد أن بنك أبو ظبي التجاري – مصر يضع ضمن أولوياته دعم خطط الدولة في التوسع العمراني وتعزيز البنية التحتية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق العقارية بمختلف شرائحها، وبما يحقق النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

وتعليقًا على هذا التعاون، صرح حازم حجازي - الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، قائلًا:"تأتي مشاركة بنك البركة – مصر في هذا التمويل المشترك بحصة تبلغ مليار جنيه امتدادًا لجهود البنك في تقديم حلول تمويلية استراتيجية تسهم في دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى، ويُعد مشروع Park St. Edition التابع لشركة سكاي إنوفو لتملك وتقسيم الأراضي في القاهرة الجديدة مثالًا على ذلك، حيث أنه مشروع متعدد الاستخدامات ، ومن خلال هذه المشاركة، يواصل البنك التزامه بدعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز الاستثمارات التي تساهم في دفع النمو الاقتصادي."

وأكد تامر سيف الدين - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، ان مشاركة البنك في هذا التحالف تعكس رؤية البنك في دعم المشروعات المتميزة، والذي يعد منها مشروع انشاء واحدة من أرقى المجمعات السكنية والتجارية المتكاملة التي تستند الى الدمج بين التصميم المتميز، والخدمات المتكاملة، والموقع الاستراتيجي الذي يجعله إضافة فعالة لخريطة التطوير العمراني في مصر.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ويلعب دورًا محوريًا في توفير فرص استثمارية واعدة ويشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية ودفع عجلة النمو، ومن هذا المنطلق يحرص بنك نكست على تعزيز حضوره في هذا القطاع من خلال شراكات استراتيجية وتمويل المشاريع العقارية عالية الجودة.

هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة.