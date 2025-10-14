قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
لبنان يشيد بالدور القيادي للرئيس السيسي في تحقيق الإنجاز التاريخي بوقف الحرب بغزة
محمد التاجي يطمئن الجمهور بعد تعرضه لوعكة صحية (خاص)
خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 عبر الإنترنت
تليفونها ظهر في إعلان.. تأجيل دعوى تعويض بـ20 مليون جنيه لسيدة ضد الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا

إنفانتينو وترامب خلال قمة السلام في شرم الشيخ
إنفانتينو وترامب خلال قمة السلام في شرم الشيخ
القسم الخارجي

أثار ظهور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال قمة السلام الخاصة بغزة في مدينة شرم الشيخ تساؤلات واسعة، بعدما التقطت له صور وهو يقف إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتبادل معه الأحاديث الودية ويبتسم أمام الكاميرات، في مشهد بدا غريبًا على قمة يغلب عليها الطابع السياسي والدبلوماسي أكثر من الرياضي.

صداقة قديمة تربط إنفانتينو بترامب

وفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن وجود إنفانتينو في القمة لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة لعلاقة صداقة قوية تربطه بترامب، حيث دعم الأخير علنًا خلال ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، وسبق أن أشاد بدوره في ملفات سياسية عدة. كما حضر إنفانتينو في عام 2020 توقيع "اتفاقات إبراهام" في البيت الأبيض بدعوة من ترامب، وهو ما اعتبره البعض بداية لانخراطه في الشأن السياسي الدولي بشكل غير مسبوق لرئيس فيفا.

"كرة القدم من أجل السلام"

وأكدت مصادر مقربة من الاتحاد الدولي أن إنفانتينو أراد أن يبعث رسالة رمزية عن دور الرياضة في تعزيز السلام، إذ دعا الأسبوع الماضي عالم كرة القدم إلى "المساهمة في جهود بناء السلام في الشرق الأوسط". 

وخلال اجتماعاته مع قادة الأندية الأوروبية، قال إنفانتينو: "الآن وقد تحقق وقف إطلاق النار، يجب أن نفرح جميعًا، فالأمر يتجاوز كرة القدم، لكنه يشملها أيضًا."

مصالح متشابكة قبل مونديال 2026

وأشارت تحليلات صحفية إلى أن العلاقات الوثيقة بين إنفانتينو وترامب تزداد أهمية مع اقتراب استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لمونديال 2026، إذ يسعى رئيس فيفا إلى الحفاظ على دعم سياسي قوي من واشنطن لإنجاح البطولة الأضخم في تاريخ الاتحاد.

وليس حضور إنفانتينو القمم السياسية أمرًا جديدًا؛ فقد جمعته علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تنظيم كأس العالم 2018، وحصل منه على وسام “الصداقة الروسية”، كما كان من أبرز المدافعين عن قطر قبل مونديال 2022، رغم الانتقادات الدولية.

إنفانتينو ترامب قمة السلام شرم الشيخ غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ترشيحاتنا

جثة طالب

بطعنات شقيقه..العثور على جثة طالب ملقاة بمنطقة زراعية فى نجع حمادى

مشرحة

مصرع طالبة عقب تناولها مادة مجهولة بقنا

شابو

شقيقه يتعاطى الشابو.. كشف غموض جثة عثر عليها الأمن بزراعات نجع حمادى

بالصور

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

حملة إزالة
حملة إزالة
حملة إزالة

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية

خلال زيارته لكفر صقر.. محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد