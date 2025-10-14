قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
أخبار البلد

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لاعتماد منصة TP Catalyst تعزيزا للشفافية والحوكمة

أحمد عبد القوى

في خطوة جديدة تعكس ريادة بنك مصر ومكانته الراسخة في القطاع المصرفي المصري، وقع البنك بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة Moody’s، ليصبح أول بنك في مصر يعتمد منصة Moody’s TP Catalyst؛ المعيار العالمي المعترف به في مجال تحليل السعر المحايد وحوكمة الضرائب، وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة.

شهد مراسم التوقيع أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وBrendan Gavaghan، رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة Moody’s، وقد قام بالتوقيع كل من محمد شريف – رئيس القطاع المالي ببنك مصر و David Tim Njoroge  رئيس حلول الضرائب و السعر المحايد لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة Moody’s و قد حضر التوقيع لفيف متميز من الجانبين .

وفي هذا السياق، صرّح محمد شريف – رئيس القطاع المالي ببنك مصر ، قائلا " إن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل أكثر من مجرد خطوة تقنية متقدمة؛ فهي تأكيد راسخ على التزام بنك مصر بمبادئ العدالة والنمو المستدام وأفضل الممارسات العالمية، كما تؤكد حرص البنك على تعزيز الشفافية والامتثال والحوكمة وتبني الحلول المبتكرة والمتطورة ضمن عملياته المتنامية محليًا ودوليًا، بما يتوافق مع رؤيته المستقبلية الطموحة وبما يرسخ مكانته كأحد رواد العمل المصرفي في المنطقة.

من جانبه، عقب Brendan Gavaghan - رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة  Moody’s–"بأن شركة  Moody’sتفتخر بالإعلان عن شراكة رائدة مع بنك مصر والتي تمثل بداية عصر جديد في تطوير القطاع المالي، حيث تحتفل المؤسستان بخطوة بنك مصر الرائدة في إنشاء إدارة مخصصة للسعر المحايد والضرائب الدولية، والتي من المؤكد أنها ستلهم القطاع المصرفي في مصر وخارجها في التعامل مع هذا العالم الضريبي المترابط والمتطور والمعقد بشكل متزايد، وتعزز هذه المبادرة الاستراتيجية اعتماد بنك مصر على حلول Moody’sلتحليل مخاطر السعر المحايد، مما يمكّن البنك من تحسين اتخاذ القرارات وصقل إدارة السعر المحايد عبر كيانات المجموعة التابعة له، وأضاف سيادته إن التزام بنك مصر ببناء إطار سعر محايد قوي ومستقبلي هو نموذج يُحتذى به في المنطقة، ومن خلال الاستفادة من أدوات تحليل المخاطر لدى Moody’s، فإنهم لا يضمنون الامتثال فحسب، بل يفتحون أيضًا آفاقًا استراتيجية ستدفع نحو نمو مستدام."

هذا ويؤكد بنك مصر من خلال هذه الخطوة استراتيجيته الطموحة في دعم مسيرة النمو والتوسع، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتبني أفضل المعايير العالمية، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء لمصر.

بنك بنوك مصر

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

احمد ياسر

شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

صدى البلد

الفضة تلمع مجددا.. صعود قياسي للأسعار في ظل نقص المعروض

الرئيس السيسي

اتحاد المستثمرين الأفرو–آسيوي يُشيد بالجهود المصرية في إنجاح قمة السلام بشرم الشيخ

جانب من الاجتماع

وزير الإسكان: خطط تسويقية وترويجية للمشروعات السكنية بالتعاون مع شركات التسويق العقارى

بالصور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

