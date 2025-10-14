بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون لاعتماد منصة TP Catalyst تعزيزا للشفافية والحوكمة

في خطوة جديدة تعكس ريادة بنك مصر ومكانته الراسخة في القطاع المصرفي المصري، وقع البنك بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة Moody’s، ليصبح أول بنك في مصر يعتمد منصة Moody’s TP Catalyst؛ المعيار العالمي المعترف به في مجال تحليل السعر المحايد وحوكمة الضرائب، وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة.

شهد مراسم التوقيع أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وBrendan Gavaghan، رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة Moody’s، وقد قام بالتوقيع كل من محمد شريف – رئيس القطاع المالي ببنك مصر و David Tim Njoroge رئيس حلول الضرائب و السعر المحايد لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة Moody’s و قد حضر التوقيع لفيف متميز من الجانبين .

وفي هذا السياق، صرّح محمد شريف – رئيس القطاع المالي ببنك مصر ، قائلا " إن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل أكثر من مجرد خطوة تقنية متقدمة؛ فهي تأكيد راسخ على التزام بنك مصر بمبادئ العدالة والنمو المستدام وأفضل الممارسات العالمية، كما تؤكد حرص البنك على تعزيز الشفافية والامتثال والحوكمة وتبني الحلول المبتكرة والمتطورة ضمن عملياته المتنامية محليًا ودوليًا، بما يتوافق مع رؤيته المستقبلية الطموحة وبما يرسخ مكانته كأحد رواد العمل المصرفي في المنطقة.

من جانبه، عقب Brendan Gavaghan - رئيس منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا بشركة Moody’s–"بأن شركة Moody’sتفتخر بالإعلان عن شراكة رائدة مع بنك مصر والتي تمثل بداية عصر جديد في تطوير القطاع المالي، حيث تحتفل المؤسستان بخطوة بنك مصر الرائدة في إنشاء إدارة مخصصة للسعر المحايد والضرائب الدولية، والتي من المؤكد أنها ستلهم القطاع المصرفي في مصر وخارجها في التعامل مع هذا العالم الضريبي المترابط والمتطور والمعقد بشكل متزايد، وتعزز هذه المبادرة الاستراتيجية اعتماد بنك مصر على حلول Moody’sلتحليل مخاطر السعر المحايد، مما يمكّن البنك من تحسين اتخاذ القرارات وصقل إدارة السعر المحايد عبر كيانات المجموعة التابعة له، وأضاف سيادته إن التزام بنك مصر ببناء إطار سعر محايد قوي ومستقبلي هو نموذج يُحتذى به في المنطقة، ومن خلال الاستفادة من أدوات تحليل المخاطر لدى Moody’s، فإنهم لا يضمنون الامتثال فحسب، بل يفتحون أيضًا آفاقًا استراتيجية ستدفع نحو نمو مستدام."

هذا ويؤكد بنك مصر من خلال هذه الخطوة استراتيجيته الطموحة في دعم مسيرة النمو والتوسع، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتبني أفضل المعايير العالمية، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء لمصر.